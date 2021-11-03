Верховная Рада изменила порядок прекращения финансирования политических партий

2 ноября Верховная Рада Украины приняла закон об изменении процедуры прекращения финансирования политических партий.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, за соответствующий законопроект №5253-1 на внеочередном пленарном заседании во втором чтении проголосовали 275 народных депутатов.

Документ усовершенствует процедуру приостановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Закон, в частности, предусматривает:

– уточнение отдельных оснований для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии;

– введение возможности политическим партиям в случае выявления обстоятельств, которые служат основаниями для остановки или прекращения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, устранять такие обстоятельства или предоставлять письменные объяснения с необходимыми документами, доказательствами принятия решения о приостановлении или прекращении государственного финансирования уставной деятельности политической партии;

– дополнительные требования об обоснованности и обнародовании решений Национального агентства по предотвращению коррупции о приостановлении или прекращении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Кроме того, законопроект повышает до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц размер расхождения между сведениями, указанными в отчете партии, и достоверными сведениями для остановки или прекращения госфинансирования.

Проект закона также предлагает возможность размещения средств политсилы (в том числе средств госфинансирования) на депозитных счетах для получения пассивного дохода в виде процентов (такой пассивный доход не считается вкладом в пользу политической партии).

В то же время законопроект более четко определяет основание для прекращения госфинансирования партии в случае отсутствия каких-либо расходов в течение календарного года за счет соответствующих средств, предусматривает возможность перечисления не полученных ранее средств госфинансирования в случае вступления в законную силу решения суда об отмене решения НАПК об остановке финансирования.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, Верховная Рада на очередном заседании во вторник, 2 ноября, приняла за основу государственный бюджет на 2022 год. За решение проголосовали 273 народных депутата.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление с просьбой принять его отставку с занимаемой должности.