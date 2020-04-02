Отправленные "за свой счет" на время карантина могут получить помощь от государства

Официально оформленные сотрудники малых и средний предприятий, которые остались без работы и дохода во время карантина, могут получить денежную помощь от государства. Об этом заявили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Как известно, 30 марта Верховная Рада приняла закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, в рамках которого были приняты нормы о поддержке малого и среднего бизнеса на период карантина.

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В частности, вводится понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения коронавируса. Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в Центра занятости по месту регистрации предприятия, как плательщика единого взноса.

При этом необходимо подать следующие следующие документы:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

Помимо этого закон предполагает, что компании освободят на период карантина от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, а также локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавируса.

Напомним, помимо прочего принятый и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы.