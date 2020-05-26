Общество 60 минут назад

Верховный суд хочет обжаловать введение карантинных ограничений

Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление

Фото: khpg.org Фото: khpg.org
Фото: khpg.org

Верховный Суд Украины планирует обратиться в Конституционный Суд по поводу ограничений, введенных на время карантина.

Об этом говорится в проекте конституционного представления, передает LB.ua.

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В частности, в тексте проекта речь идет о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другие.

"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время, актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномоченны инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", — говорится в проекте.

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В качестве примера приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков, опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое.

Кроме этого, в проекте говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.

"Вполне вероятным является то, что отдельные карантинные мероприятия, которые не будут предусматривать существенных ограничений прав человека (например, обязанность использовать маски при посещении помещений магазинов, торговых центров и так далее), могут продолжаться как минимум до конца этого года и продлиться в следующем", — сообщается в документе по поводу отсутствия предельного срока действия ограничения на выплату зарплат бюджетникам.

Как говорится в проекте, именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения.

В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 минимальных зарплат (МЗП), не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты.

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В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тысяч судей. При этом от первоначального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%.

Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также ВС планирует просить Конституционный Суд рассмотреть представление безотлагательно.

Напомним, с 12 марта в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин.

Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения.

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