Верховный суд подтвердил признание ТМ "Сбербанк" собственностью Ощадбанка

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России, окончательно признав торговую марку "Сбербанк" собственностью Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Он не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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При этом Решение суда подтверждает право Ощадбанка лишь на ТМ "Сбербанк", не запрещая украинской дочке российского Сбербанка использовать название "Сбербанк".

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Еще 15 января 2016 года Ощадбанк подал иск о защите ТМ "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины, как заявлял банк, он является согласно свидетельству №82116 от 10 сентября 2007 года.