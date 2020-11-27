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Банки 20 минут назад

Верховный суд подтвердил признание ТМ "Сбербанк" собственностью Ощадбанка

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, нынешнее решение окончательное

Верховный суд подтвердил признание ТМ "Сбербанк" собственностью Ощадбанка Верховный суд подтвердил признание ТМ "Сбербанк" собственностью Ощадбанка

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России, окончательно признав торговую марку "Сбербанк" собственностью Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Он не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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При этом Решение суда подтверждает право Ощадбанка лишь на ТМ "Сбербанк", не запрещая украинской дочке российского Сбербанка использовать название "Сбербанк".

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Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Еще 15 января 2016 года Ощадбанк подал иск о защите ТМ "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины, как заявлял банк, он является согласно свидетельству №82116 от 10 сентября 2007 года.

В апреле 2017 года Хозсуд Киева запретил дочернему банку Сбербанка России в Украине использовать ТМ "Сбербанк", тот решение обжаловал, дойдя в итоге до Верховного суда.

Напомним также, что Сбербанк требует у Государственной акционерной компании "Артем" почти 500 млн грн. В конце октября производство по этому делу открыл тот же Хозсуд Киева.

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