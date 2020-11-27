Верховный суд подтвердил признание ТМ "Сбербанк" собственностью Ощадбанка

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России, окончательно признав торговую марку "Сбербанк" собственностью Ощадбанка. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.
Он не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
При этом Решение суда подтверждает право Ощадбанка лишь на ТМ "Сбербанк", не запрещая украинской дочке российского Сбербанка использовать название "Сбербанк".
Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.
Еще 15 января 2016 года Ощадбанк подал иск о защите ТМ "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины, как заявлял банк, он является согласно свидетельству №82116 от 10 сентября 2007 года.