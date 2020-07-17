Витренко завершил свою работу в "Нафтогазе"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершает свою работу в компании.

Об этом сообщил сам Витренко в Facebook.

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"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", — написал он в соцсети.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" — направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", — добавил Витренко.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза".

Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

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Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

В свою очередь в "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз Украины" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.