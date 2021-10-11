Водородная Toyota Mirai попала в Книгу рекордов Гиннесса

Toyota Mirai занесена в Книгу рекордов Гиннесса как электромобиль, способный преодолеть самое большое расстояние на водородных топливных элементах без дозаправки: оказалось, что эта модель после 5-минутной полной заправки может проехать 845 миль (1360 км).

Как говорится на сайте автопроизводителя, рекорд был зафиксирован по всем строгим правилам в ходе поездки по южной части американского штата Калифорния 23-24 августа.

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Отмечается, что Mirai продемонстрировала средний показатель пройденного расстояния в 152 мили (245 км) в расчете на галлон бензинового эквивалента.

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Двухдневная поездка началась 23 августа в техническом центре Toyota в городе Гардена в агломерации Лос-Анджелеса, где размещена группа разработчиков топливных элементов Toyota.

Электромобиль погнали к погранпереходу "Сан-Исидро" на границе с Мексикой, а затем в обратном направлении к городу Санта-Барбара, после чего вернули в техцентр Toyota, намотав 473 мили.

На следующий день пилоты снова отправились на юг в строну Сан-Диего, проехав еще 372 мили, пока в автомобиле не закончился водород.

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К концу поездки авто израсходовало в общей сложности 5,65 кг водорода, передвигаясь в основном в часы пик при температуре от 65 до 83 градусов по Фаренгейту (18,3 до 28,3 по Цельсию).

В качестве отхода Toyota Mirai выбрасывает только воду, при этом стандартный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на пройденном расстоянии выбросил бы около 664 фунтов (301 кг) углекислого газа.

Напомним также, что Hyundai Motor Group в сентябре заявила, что планирует предложить версии на водородных топливных элементах для всех своих коммерческих автомобилей к 2028 году, а два года спустя снизит цены на эти автомобили до уровня цен на электромобили.