Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный

2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС), российско-террористические войска дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Согласно информации штаба ООС, по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки дважды обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Около Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", — сообщили в штабе ООС.

Напомним, Европейский Союз на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине, которую назовет "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Ранее стало известно, что РФ в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) более 900 млрд рублей (около 330 млрд грн).