Происшествия 1 час назад

Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный

Российско-террористические войска дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Фото: Facebook/ООС Фото: Facebook/ООС
Фото: Facebook/ООС

2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС), российско-террористические войска дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно информации штаба ООС, по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки дважды обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

Около Новолуганского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте также:
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", — сообщили в штабе ООС.

Напомним, Европейский Союз на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине, которую назовет "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Ранее стало известно, что РФ в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) более 900 млрд рублей (около 330 млрд грн).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post
Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post
Угроза безопасности: Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
Угроза безопасности: Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен: силы ООС открыли ответный огонь
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен: силы ООС открыли ответный огонь
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы

  2. Шуфрич купил еще один телеканал

  3. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  4. Не созданная пока партия Разумкова уже проходит в Раду — опрос

  5. Сбежавшего из Украины "хозяина" Одессы Галантерника объявили в розыск

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...