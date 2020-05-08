Политика 20 минут назад

Восстановить утерянный техпаспорт или получить права можно будет с 12 мая

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения ГМС возвращаются к обычному режиму работы с 12 мая

Восстановить утерянный техпаспорт или получить права можно будет с 12 мая Восстановить утерянный техпаспорт или получить права можно будет с 12 мая
Сервисный центр МВД в Киеве. Фото: пресс-служба МВД

С 12 мая 2020 года украинцы снова смогут воспользоваться услугами сервисных центров Министерства внутренних дел и территориальных подразделений Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Указано, что отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина по коронавирусу, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также возобновления транспортного сообщения в городах.

По данным МВД, территориальные подразделения ГМС и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

"Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области", — говорится в сообщении.

Кроме того, предоставление услуг обещают осуществлять с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 квадратных метров, рабочие места работников хотят оснастить защитной перегородкой, а также будут проводить термометрию и дезинфекцию помещений.

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При этом не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски.

Напомним, ранее карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине было 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. При этом за прошлые сутки зафиксировано 504 новых случая коронавируса, а выздоровели 310 украинцев, что является рекордным суточным показателем.

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