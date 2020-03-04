Возле Рады стоят три грузовика с баннерами за отставку директора НАБУ Сытника (ФОТО)

Неподалеку от здания Верховной Рады на улице Грушевского с противоположной стороны от парламента стоят три седельных тягача с прицепами, на которых натянуты баннеры, агитирующие за отставку директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места событий.

Автомобили, две Scania и один Man c номерами Киевской и Ивано-Франковской областей, стоят с раннего утра, но водителей или других людей в кабинах или рядом с ними нет.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На данный момент в правительственном квартале нет ни одной акции протеста, связанной с Артемом Сытником. По словам полицейских, машины приехали еще до 8:00 и, по их словам, они должны были получить разрешение от МВД, чтобы заехать на Грушевского и припарковаться. Напомним, что остановка на улице Грушевского запрещена.

Дежурящие сейчас полицейские утверждают, что ничего об этих машинах не знают и никого, связанного с ними, не видели.

Напомним, 4 марта в Верховной Раде ожидается рассмотрение вопроса об увольнении Кабмина и доклад правоохранителей. В этот же день там же прошел митинг врачей против закрытия туберкулезных санаториев и митинг у здания Минздрава, находящегося рядом, за легализацию медицинской марихуаны.