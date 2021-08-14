Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину накануне Дня независимости

Накануне Дня независимости в Украину приедет Вселенский патриарх Варфоломей.

Он 22 августа вместе с митрополитом Епифанием возглавит литургию в Святой Софии в Киеве, сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря в Facebook.

Указано, что литургия будет происходить на территории собора в столице под открытым небом.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля — Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", — говорится в сообщении.

Известно, что начало богослужения в 9:00.

При этом к молитве приглашают духовенство и всех верующих.

В то же время, в Православной церкви Украины предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.

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Как уточняется, патриарх Варфоломей прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.

Ранее в Офисе президента заявляли, что визит патриарха Варфоломея в Украину состоится, если эпидемическая ситуация стабилизируется.

Как сообщалось, визит Варфоломея в Украину анонсировали еще в 2019 году.

В марте 2021 года патриарх подтвердил намерение поехать в Украину.

Напомним, Православная Церковь Украины была учреждена на соборе 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем стал митрополит УПЦ Киевского Патриархата Епифаний (Думенко), интронизация которого состоялась 3 февраля 2019 года.

5 января Томос об автокефалии Украинской церкви был подписан Вселенским патриархом в своей резиденции в Стамбуле. 6 января на церемонии в Соборе Святого Георгия в Стамбуле новообразованная Православная церковь Украины официально получила Томос о предоставлении автокефалии, подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем.

17 января Верховная Рада Украины приняла закон о переходе религиозных общин в другой патриархат.

Закон вносит изменения в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедур государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица.

Если две трети прихода решили перейти из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины, то они продолжают пользоваться храмом, как и раньше, но уже со священником ПЦУ. А оставшаяся часть сторонников Московского патриархата также сможет пользоваться церковью, но им уже придется подписывать соответствующий договор с ПЦУ.