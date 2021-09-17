Всемирный банк отказался от опубликования отчетов Doing Business

Всемирный банк (The World Bank) больше не будет публиковать отчет Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах. Об этом сообщается на официальном сайте финучреждения.

В организации напомнили, что исследования Всемирного банка информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения.

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Во Всемирном банке также упомянули ряд нарушений, касающихся изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, когда финучреждение начало серию обзоров и ревизий отчетов и их методологий.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о ведении бизнеса, включая выводы прошлых обзоров, отчетов и аудитов, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", — говорится в заявлении.

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Напомним, в июне текущего года Всемирный банк выделил Украине транш на 350 млн долларов.

Деньги будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Благодаря указанному траншу Украина сможет реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Ранее Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.