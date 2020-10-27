За 3,5 года из Украины вывели $25 млрд в пользу внешних кредиторов — Данилишин

За последние 3,5 года вымывание капитала из Украины в пользу ее внешних кредиторов составило более 25 млрд долларов. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

В частности, по его данным, дивидендов в пользу нерезидентов за этот срок было выведено в сумме 8,5 млрд долларов, процентов по прямым инвестициям — на 1,6 млрд.

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При этом поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестируемых доходов за этот период составили лишь 5,1 млрд долларов. В то же время, как показал анализ этих финансовых потоков, около 4/5 дивидендов было выплачено нерезидентам в низконалоговых юрисдикциях, в частности на Кипре и в Нидерландах.

В свою очередь, по словам Данилишина, выплата украинским резидентами процентов по кредитам от нерезидентов с 2017 года составила 8,6 млрд долларов.

"При этом около 2/3 негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов, что свидетельствует о связанности сторон этих операций и направленности этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу", — отмечает экономист.

Выплата процентов по портфельными инвестициями государственным (облигации внутреннего и внешнего займов) и частным сектором за период с начала 2017 по второй квартал 2020 года составила более 6,4 млрд долларов.

Глава совета НБУ отмечает, что другим мощным каналом вывода капитала из Украины выступают контролируемые операции по экспорту и импорту товаров.

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Он подчеркнул, что, согласно данным за 2018 год, треть всей внешней торговли Украины, составляющей около 30 млрд долларов) была организована через низконалоговые юрисдикции, выступавшие плательщиками при экспорте товаров или получателями средств при импорте, тогда как вторая сторона в таких операциях числилась в других странах, не относящихя к странам с льготным налогообложением.

По словам представителя НБУ, перекрыть непродуктивный отток капитала из Украины помогло бы проведение системной госполитики защиты национальных интересов в отношениях с международными инвесторами и применение международных правил налогообложения, в том числе налогообложения контролируемых иностранных компаний и правил "тонкой капитализации".

Кроме того, этому должно поспособствовать присоединение Украины к международному обмену налоговой информацией, которое запланировано на 2022 год.

Отметим, что в сентябре более 400 журналистов-расследователей со всего мира обнародовали результаты двухлетнего исследования банковских отчетов. Утечка данных про транзакции на общую сумму примерно в 2 трлн долларов показала, что ряд крупнейших мировых банков позволял клиентам перемещать "грязные" деньги по всему миру. Среди таковых были и компании, связанные с украинскими олигархами.