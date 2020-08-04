За сутки в Украине снова зафиксировали свыше тысячи новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 09:00 4 августа в Украине зафиксировано 74 тысячи 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 764 летальных, а 40 тысяч 613 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксирована 1 тысяча 61 новый случай. Всего проведено 1 млн 81 тысяча 146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 737 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2 848 случаев;

Волынская область — 4 008 случаев;

Днепропетровская область — 1 459 случаев;

Донецкая область — 903 случая;

Житомирская область — 1 967 случаев;

Закарпатская область — 5 384 случая;

Запорожская область — 851 случай;

Ивано-Франковская область — 5 041 случай;

Кировоградская область — 711 случаев;

город Киев — 8 662 случая;

Киевская область — 3 877 случаев;

Львовская область — 10 067 случаев;

Луганская область — 130 случаев;

Николаевская область — 648 случаев;

Одесская область — 3 545 случаев;

Полтавская область — 466 случаев;

Ровенская область — 6 355 случаев;

Сумская область — 560 случаев;

Тернопольская область — 3 121 случай;

Харьковская область — 4 093 случая;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1 200 случаев;

Черновицкая область — 6 229 случаев;

Черкасская область — 955 случаев;

Черниговская область — 909 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 августа, в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 127 тысяч 719 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, состоянию на 9:00 понедельника, 3 августа, в Украине было 73 тысячи 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 738 летальных, 39 тысяч 876 пациентов выздоровели.