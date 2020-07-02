Происшествия 1 час назад

За сутки в Украине выявлено 889 случаев COVID-19

Всего в стране зафиксировано 45 тысяч 887 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

За сутки в Украине выявлено 889 новых случаев коронавируса. Фото: Слово і діло За сутки в Украине выявлено 889 новых случаев коронавируса. Фото: Слово і діло
За сутки в Украине выявлено 889 новых случаев коронавируса. Фото: Слово і діло

По состоянию на 9:00 четверга, 2 июля, в Украине выявлено 45 тысяч 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1185 летальных, 20 тысяч 53 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксированы 889 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Всего в стране было проведено 677 тысяч 254 тестирования при помощи метода ПЦР.

По регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:  

Винницкая область — 1895 случаев;

Волынская область — 2508 случаев;

Днепропетровская область — 1095 случаев;

Донецкая область — 562 случая;

Житомирская область — 1421 случай;

Закарпатская область — 3046 случаев;

Запорожская область — 576 случаев;

Ивано-Франковская область — 2489 случаев;

Кировоградская область — 650 случаев;

город Киев — 5242 случая;

Киевская область — 2655 случаев;

Львовская область — 5730 случаев;

Луганская область — 83 случая;

Николаевская область — 447 случаев;

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Одесская область — 1736 случаев;

Полтавская область — 320 случаев;

Ровенская область — 3877 случаев;

Сумская область — 302 случая;

Тернопольская область — 1958 случаев;

Харьковская область — 2207 случаев;

Херсонская область — 194 случая;

Хмельницкая область — 808 случаев;

Черновицкая область — 4894 случая;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 547 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 июля в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 91 тысяча 172 сообщения о подозрении на коронавирус.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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