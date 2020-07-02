За сутки в Украине выявлено 889 случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 четверга, 2 июля, в Украине выявлено 45 тысяч 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1185 летальных, 20 тысяч 53 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксированы 889 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в стране было проведено 677 тысяч 254 тестирования при помощи метода ПЦР.
По регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:
Винницкая область — 1895 случаев;
Волынская область — 2508 случаев;
Днепропетровская область — 1095 случаев;
Донецкая область — 562 случая;
Житомирская область — 1421 случай;
Закарпатская область — 3046 случаев;
Запорожская область — 576 случаев;
Ивано-Франковская область — 2489 случаев;
Кировоградская область — 650 случаев;
город Киев — 5242 случая;
Киевская область — 2655 случаев;
Львовская область — 5730 случаев;
Луганская область — 83 случая;
Николаевская область — 447 случаев;
Одесская область — 1736 случаев;
Полтавская область — 320 случаев;
Ровенская область — 3877 случаев;
Сумская область — 302 случая;
Тернопольская область — 1958 случаев;
Харьковская область — 2207 случаев;
Херсонская область — 194 случая;
Хмельницкая область — 808 случаев;
Черновицкая область — 4894 случая;
Черкасская область — 645 случаев;
Черниговская область — 547 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 июля в Центр поступило 1239 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 91 тысяча 172 сообщения о подозрении на коронавирус.
Ранее в Минздраве объяснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19.