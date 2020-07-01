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В Минздраве пояснили, что делать в случае отказа в бесплатном тесте на COVID-19

Украинцев в таком случае призвали обращаться на "горячую линию" министерства или департаментов здравоохранения

Тест на коронавирус. Фото: агентство "Москва" Тест на коронавирус. Фото: агентство "Москва"
Тест на коронавирус. Фото: агентство "Москва"

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан Украины обращаться на "горячую линию" министерства или департаментов здравоохранения, если у них есть симптомы заболевания COVID-19, а им отказывают в бесплатном тестировании.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 1 июля.

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"Я иногда получаю обращения, когда есть недоразумение или нежелание делать бесплатно ПЦР-тестирование... Человека куда-то отправляют, говорят делать тест за свой счет — это все недопустимо. Поэтому я прошу вас обращаться в таком случае или на "горячую линию" департаментов охраны здоровья, или на "горячую линию" Министерства здравоохранения. И в каждом таком случае мы будем разбираться", — пообещал министр.

"Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь к семейному врачу или у вас тяжелое состояние, в таком случае вы имеете право на экстренную медицинскую помощь, и вам, при этих клинических симптомах, должны бесплатно приехать и сделать тест", — заверил Степанов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 июня к ослаблению карантина в Украине не были готовы Киев и 13 областей. В частности, столица продолжает не соответствовать динамике заболеваемости.

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Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 1 июля, в Украине было 44 тысячи 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальные, 19 тысяч 548 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксированы 664 новых случая коронавируса, 433 человека выздоровели, а 14 — умерли.

В Киеве с 1 июля ограничили работу заведений питания и развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий после 22:00.

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