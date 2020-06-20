Общество 4 минуты назад

За сутки в Украине зафиксирован 841 новый случай заражения COVID-19

В Украине за время пандемии заболело 35 тысяч 825 человек

Фото: Galnet Фото: Galnet
Фото: Galnet

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 841 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксировано 9 летальных случаев, 373 пациента выздоровели.

Об свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Главного ситуационного центра Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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По данным СНБО, в Украине за время пандемии заболело 35 тысяч 825 человек, из них 16 тысяч 406 выздоровели, умерли на все время пандемии 994 человека.

Больше всего инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Черновицкой области — 4 тысячи 268 (57 новых случаев за сутки), городе Киеве — 4 тысячи 252 (+76) и Львовской области — 3 тысячи 679 (+139).

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Больше всего новых случаев выявили во Львовской (139), Закарпатской (109), Ривненской (83) областях и Киеве (76).

В Херсонской области новых случаев COVID-19 не выявлено.

Информация обновляется.

Напомним, за 18 июня в Украине зафиксирован 921 новый случай COVID-19, что является рекордным показателем суточной заболеваемости с начала эпидемии в Украине.

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