За сутки в Украине зафиксировано более 5 200 инфицированных COVID-19

По состоянию на 9:00 18 октября, в Украине зарегистрировано 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 607 летальных, 125 377 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 5 231 новый случай, выздоровели при этом 1 264 пациента. Всего с начала пандемии в Украине проведено 2 793 290 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 8 356 случаев;

Волынская область — 10 830 случаев;

Днепропетровская область — 10 933 случая;

Донецкая область — 7 007 случаев;

Житомирская область — 9 787 случаев;

Закарпатская область — 11 736 случаев;

Запорожская область — 6 365 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 580 случаев;

Кировоградская область — 1 564 случая;

город Киев — 30 463 случая;

Киевская область — 12 684 случаи;

Львовская область — 24 844 случаи;

Луганская область — 2 422 случая;

Николаевская область — 5 687 случаев;

Одесская область — 18 729 случаев;

Полтавская область — 5 877 случаев;

Ровенская область — 15 882 случая;

Сумская область — 8 850 случаев;

Тернопольская область — 17 361 случай;

Харьковская область — 28 518 случаев;

Херсонская область — 2 472 случая;

Хмельницкая область — 10 818 случаев;

Черновицкая область — 17 659 случаев;

Черкаская область — 6 762 случая;

Черниговская область — 6 686 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 октября в ЦОЗ поступило 5 068 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 368 712 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 октября в Украине зарегистрирован 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 517 летальных, 124 113 пациентов выздоровели.