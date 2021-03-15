С начала эпидемии коронавирусом заразился 171 нардеп — Разумков

С начала эпидемии коронавируса в Украине болезнь подхватили 171 народный депутат. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Левый берег".

"Ситуация ухудшается. Я смотрю на количество заболевших депутатов — оно увеличивается, так как они работают в регионах, с избирателями. На сегодняшний день переболели или болеют 171 народный депутат Украины и более чем 300 человек в аппарате", — сообщил парламентарий.

В то же время Разумков заверил, что несмотря на тревожную статистику, Раду пока не планируют закрывать на карантин.

Напомним, ранее он рассказал, почему не хочет прививаться от Covid-19. По словам председателя, у него нет необходимости вакцинироваться против коронавирусной инфекции, поскольку он уже переболел ранее.

Он выступил за то, чтобы чиновники прививались за свои деньги, а не "за народные". Спикер добавил, что делать чиновникам публичные прививки ради популяризации вакцинации — это лишь "одна сторона медали".

Также ранее замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, заявил о возможности вакцинировать против коронавирусной инфекции всех желающих в Украине в течение 2021 года.

"Я посчитал и говорю вам официально сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать 5 млн, есть каскадный метод", — сказал чиновник.

В то же время выяснилось, что срок годности индийской вакцины Covishield истекает 23 июня 2021 года. Учитывая получение нашей страной 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.