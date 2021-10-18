Курс валют: гривня продолжит укрепляться к доллару и евро

За 11-13 октября 2021 года официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,3515 грн/доллар до 26,349 грн/доллар, к евро — с 30,4768 грн/евро до 30,4265 грн/евро. Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление национальной валюты.

Официальный курс валют на 18 октября:

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✅ 1 доллар США — 26,3419 грн;

✅ 1 евро — 30,446 грн;

✅ 1 злотый — 6,6538 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,3979 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,8566 грн.

Средний курс доллара в банках в среду был таким же, как и в понедельник, — 26,30/26,45 грн/доллар. Средний курс евро за три банковских дня прошлой недели снизился с 30,30/30,60 грн/евро до 30,25/30,56 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке в последний банковский день прошлой недели курс доллара к гривне немного вырос — с 26,34/26,36 грн/доллар до 26,37/26,395 грн/доллар, вернувшись таким образом к уровню, с которого стартовал в понедельник.

Относительно евро за три банковских дня прошлой недели гривня на межбанке укрепилась с 30,5417/30,5706 грн/евро до 30,4995/30,5284 грн/евро.

Рост курса гривни на торгах, как и на позапрошлой неделе, своими интервенциями сдерживал регулятор. "НБУ неоднократно выходил на рынок и в итоге с понедельника по среду приобрел около 100 млн долларов", — говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Саму ситуацию "избытка валюты" на межбанке руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин объясняет низкой активностью покупателей на фоне того, что экспортеры продолжают заводить валюту в страну. Он также отмечает, что пассивными покупателями валюты выступают нерезиденты, которые к тому же полностью игнорируют ОВГЗ.

С начала октября портфель ОВГЗ нерезидентов снизился, по оценкам аналитиков, примерно на 1,88-1,93 млрд гривен, до 96,55 млрд гривен. На аукционе 12 октября Министерство финансов привлекло минимальный с начала 2021 года объем средств от размещения ОВГЗ — около 0,5 млрд гривен. "Высока вероятность того, что высвободившиеся средства будут выведены нерезидентами в материнские юрисдикции, что может спровоцировать ослабление гривни", — отмечает Андрей Гойлов.

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На этой неделе торги на межбанке ожидаемо будут отличаться высокой волатильностью. "Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынок, что повысит торговые обороты и волатильность. Все текущие факторы останутся действенными. Следим за эпидемиологической ситуацией, инфляционными показателями и настроениями в бизнесе. Также обращаем внимание на настроения инвесторов на мировых рынках, которые могут спровоцировать старт оттока капитала нерезидентов и падение цен на сырье. В целом, сохраняем девальвационные настроения и считаем гривню переоцененной в сложившихся условиях", — говорит Андрей Шевчишин.

Более оптимистичен в своих прогнозах по курсу гривни Андрей Гойлов. "Вероятно, что на этой неделе гривня к доллару возобновит укрепление к уровню 26,00 грн/доллар. Единая европейская валюта, скорее всего, ослабнет до отметки 30,25 грн/евро", — говорит он. Позитивным фактором аналитик RoboForex видит подтверждение ЕС своего намерения предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в сумме 600 млн долларов.

Отметим, сегодняшний курс гривни уже "перерос" прогнозированный в конце лета экспертами рынка оптимистичный диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США осенью в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий для гривни предполагал диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.