Заболеваемость украинских врачей коронавирусом упала втрое, — министр здравоохранения

Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков за с апреля упал втрое.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодня у нас процент заболеваемости медиков среди всех случаев — 7%. Мы ее сокращаем. В апреле число заражений медиков доходило до 21% среди всех подтвержденных случаев, сейчас этот показатель — примерно 7%. Чудес не бывает. Есть два аспекта. Первый — массовое отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Второе — иногда не совсем тщательно придерживались правил профилактики внутрибольничной инфекции", — отметил он.

Степанов подчеркнул, что сейчас министерство это восстанавливает — у медиков есть средства защиты, они стали тщательно придерживаться правил. "И сразу заболеваемость падает, это видно по цифрам. Мы все время закупаем средства защиты, пусть лучше будет в запасе на случай, если у нас будут какие-то вспышки", — подытожил министр.

Напомним, что в апреле коронавирусом заболели почти 1700 медиков. По словам Степанова, наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой области. Он это объясняет тем, что Буковина стала первым регионом, где зафиксировали коронавирус и сейчас в Черновицкой области наибольшее количество подтвержденных случаев.

При этом в июне врачам, которые непосредственно борются с коронавирусом в Украине, уже выплатили все надбавки за апрель 2020 года. В Минздраве также информировали, что коронавирусной болезнью в Украине заболело уже более 5100 медиков. 6 мая президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций полностью погасить задолженность перед врачами, которые борются с коронавирусом, иначе эти председатели ОГА будут лишены зарплат или уволены.