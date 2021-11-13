Общество 50 минут назад

Задержанный палач тюрьмы "Изоляция" мог сотрудничать с украинскими спецслужбами

Журналист Станислав Асеев считает, что задержанного главу донецкой тюрьмы "Изоляция" украинские спецслужбы использовали в роли агента

Журналист Станислав Асеев Журналист Станислав Асеев
Журналист Станислав Асеев

Недавно задержанный в Киеве глава донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский мог сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Об этом заявил журналист Станислав Асеев, который некоторое время находился в этой тюрьме, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Буквально 3 недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал полтора года, что он пребывает в Киеве, и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу… На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 года, это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, который подтвердил, что с ним (Куликовским — ред.) определенное время работали", — рассказал Асеев.

Журналист подтвердил, что речь идет именно об использовании Куликовского в качестве агента. Украинские спецслужбы работали с ним "некоторое время".

Также руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире программы заявил, что они нашли доказательства того, что тюрьма "Изоляция" в Донецке — это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Читайте также:
СБУ нашла доказательства институционального присутствия России на Донбассе (ВИДЕО)

"Мы начали это расследование после моего знакомства со Стасом Асеевым… Первая часть нашего расследования была довольно быстрой, несложной — мы смогли обнаружить российские паспорта трех палачей… это Кривонос, Бутенко, Еремичев. Я прочитал книгу Станислава (Асеева — ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания. Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот на протяжении года мы смогли дойти довольно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ", — заявил Христо Грозев.

Он отметил, что они над материалом работают вместе с коллегами — российским изданием The Insider и с "Радио Свобода". Все, что они узнали, опубликуют "очень скоро", а также назовут имена кураторов с ФСБ России.

Напомним, что о задержании Куликовского в Киеве СБУ отчиталась 9 ноября. Подозреваемому вменяют четыре статьи Уголовного кодекса.

Это часть 2 статьи 149 (торговля людьми), часть 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), часть 1 статьи 260 (создание незаконных вооруженных формирований), часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору).

Приморский районный суд Мариуполя 10 ноября избрал меру пресечения Денису Куликовскому в виде содержания под стражей на два месяца.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп
Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп
Экс-министр энергетики Демчишин получил подозрение в содействии терроризму
Экс-министр энергетики Демчишин получил подозрение в содействии терроризму
Россия перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей: двое десантников погибли
Россия перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей: двое десантников погибли
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" обновит и переименует ближайший к курорту "Буковель" вокзал

  3. Мощность домашних солнечных электростанций в Украине превысила 1 ГВт

  4. Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп

  5. Цифровое "озеро". Зачем в одном из крупнейших карьеров Украины запустили частную радиосеть

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...