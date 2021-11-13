Задержанный палач тюрьмы "Изоляция" мог сотрудничать с украинскими спецслужбами

Недавно задержанный в Киеве глава донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский мог сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Об этом заявил журналист Станислав Асеев, который некоторое время находился в этой тюрьме, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Буквально 3 недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые искал полтора года, что он пребывает в Киеве, и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу… На следующий день Христо меня связал с человеком, который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019 года, это бывший сотрудник, он сейчас не является сотрудником спецслужб, который подтвердил, что с ним (Куликовским — ред.) определенное время работали", — рассказал Асеев.

Журналист подтвердил, что речь идет именно об использовании Куликовского в качестве агента. Украинские спецслужбы работали с ним "некоторое время".

Также руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире программы заявил, что они нашли доказательства того, что тюрьма "Изоляция" в Донецке — это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

"Мы начали это расследование после моего знакомства со Стасом Асеевым… Первая часть нашего расследования была довольно быстрой, несложной — мы смогли обнаружить российские паспорта трех палачей… это Кривонос, Бутенко, Еремичев. Я прочитал книгу Станислава (Асеева — ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания. Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот на протяжении года мы смогли дойти довольно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ", — заявил Христо Грозев.

Он отметил, что они над материалом работают вместе с коллегами — российским изданием The Insider и с "Радио Свобода". Все, что они узнали, опубликуют "очень скоро", а также назовут имена кураторов с ФСБ России.

Напомним, что о задержании Куликовского в Киеве СБУ отчиталась 9 ноября. Подозреваемому вменяют четыре статьи Уголовного кодекса.

Это часть 2 статьи 149 (торговля людьми), часть 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), часть 1 статьи 260 (создание незаконных вооруженных формирований), часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору).

Приморский районный суд Мариуполя 10 ноября избрал меру пресечения Денису Куликовскому в виде содержания под стражей на два месяца.