Захват банка в Киеве: взрывчатки у террориста не обнаружили, дело завели по статье теракт

У гражданина Узбекистана, находившегося в помещении отделения "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в его рюкзаке была бомба, взрывчатки не оказалось.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"Не было у злоумышленника взрывчатки", — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист, взрывоопасных предметов выявлено не было. Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", — написал он в Facebook.

Геращенко также рассказал новые ведомости о задержанном захватчике банка.

"По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", — отметил замглавы МВД.

Также известно, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Вместе с тем пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец сообщила, что в понедельник задержанный будет уведомлен о подозрении, будет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Рассмотрение ходатайства ожидаем завтра. Информацию сообщим дополнительно", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым.