Без B2B Jewelry. Рада хочет искоренить финансовые пирамиды. Почему закон вряд ли поможет

Народные депутаты решили взяться за финансовые пирамиды и принять закон, который, по их мнению, искоренит это явление в Украине.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект №5865, направленный на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации", — написал на своей странице в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Определение понятию "финансовая пирамида" дает сам законопроект. Согласно ему, это "мошенничество с использованием финансовых инструментов, а также объектов гражданских прав, имеющих признаки финансовых инструментов, которое предусматривает создание, функционирование и продвижение, в том числе с помощью СМИ, схемы взаимоотношений между учредителем схемы и ее инвесторами".

Защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала авторы законопроекта хотят путем повышения институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Delo.ua рассказывает о подводных камнях законопроекта и почему существованию финансовых пирамид пока что ничего не угрожает.

Слишком много полномочий

"Законопроект дает слишком много полномочий НКЦБФР", — говорит в комментарии Delo.ua исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Он объясняет, что, согласно нормам проекта закона №5865, комиссия сможет определять какой конкретно вид финансовых инструментов является пирамидой, а какой не является, и потом вывешивать на своем сайте информацию об этих пирамидах и относительно законных или незаконных методов осуществления финансовых операций.

Также НКЦБРФ получает возможность наложить арест на имущество, приостановить исполнение тех или иных договоров на рынках капитала или товарных рынках, в случае, если будет доказано, что здесь замешаны деньги "заработанные" на пирамидах.

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Интересным в законопроекте юрист "ЭСКА капитал" Алина Билан считает установление принципов деятельности и гарантии осуществления полномочий НКЦБРФ. В частности, таких:

— адекватность — соответствие форм и способов осуществления полномочий потребностям в решении существующих проблем и рыночным требованиям с учетом всех приемлемых альтернатив;

— эффективность — обеспечение при осуществлении полномочий достижения максимально возможных положительных результатов за счет минимально необходимых расходов ресурсов участников рынков капитала и организованных товарных рынков, граждан и государства;

— учет мнения участников рынков капитала и организованных товарных рынков в процессе принятия Комиссией нормативно-правовых актов.

Алина Билан опасается, что принципы, заложенные в законопроекте, на практике могут оказаться очередными мертвыми нормами.

Финансовые пирамиды вряд ли исчезнут

В целом нюансы Олег Пендзин видит не только в огромных полномочиях НКЦБФР, но и в квалификации тех людей, на которых эти полномочия законопроектом №5865 депутаты Верховной Рады хотят возложить.

"Давайте посмотрим на Антимонопольный комитет. Мощный орган, который имеет фантастические полномочия. Насколько эффективно он борется с монополизмом? Поэтому отвечая на вопрос насколько НКЦБФР будет эффективно использовать те полномочия, которые законодательство ей может делегировать и бороться с финансовыми пирамидами, анализируем эффективность работы АМКУ. То есть — здесь не вопрос полномочий. Вопрос в реализации этих полномочий в реальных делах, в компетентности людей, в желании это делать. Есть закон, а есть право применения. Мне очень нравится фраза: "Ужесточение украинского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения". То есть, с этой точки зрения, как бы хорошо не были выписаны законы, люди все равно не будут их придерживаться, потому что нет контроля за исполнением и нет наказания для тех, кто нарушает законодательство. И в этом есть собственно вопрос", — говорит экономист.

Отметим, сами работники НКЦБФР, согласно нормам законопроекта, становятся государственным чиновникам.

О том, что механизмов реализации, выписанных в законопроекте №5865, норм, методов определения финансовых пирамид или применения ответственности нет, говорит и Алина Билан. "Существенных положительных последствий принятия такого законопроекта именно, что касается борьбы с финансовыми пирамидами — не вижу. Возможно, действенным будет разве что запрет распространять рекламу о финансовых пирамидах, но и это будет зависеть от методов применения этих норм", — отмечает юрист.

Наряду с этим Алина Билан задается вопросом не является ли законопроект №5865 только формальным выполнением постановления ВР № 1165-IX "О плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2021 год", которым предусмотрено внесение не позднее октября 2021 года проекта закона, что должен бы урегулировать вопросы защиты инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала.

"Законопроект — по сути это калька с европейского законодательства. Выписан по классическому западному образцу. Там все эти вещи очень резко лицензируются и контролируются. Если будет квалифицированная работа, то теоретически количество пирамид может сократится. Но отмечу, что, несмотря на достаточно жесткий контроль и в США, и в Европе периодически возникают определенные финансовые пирамиды. Вопрос не в том возникнут финансовые пирамиды или не возникнут — они возникнут в любом случае. Вопрос в том, как быстро они будут обнаружены и остановлены", — говорит Олег Пендзин.

Критически относится к законопроекту №5865 и соучредитель лизинговой компании "ЭСКА Капитал" Сергей Васьков. "Новый законопроект в случае его утверждения парламентом не поможет в борьбе с финансовыми пирамидами. Он на ⅓ касается ценных бумаг, недобросовестных эмитентов и работы комиссии НКЦБФР, а современные пирамиды в основном не работают в законном поле и не используют ценные бумаги как средство мошенничества. Они либо просто обманывают доверчивых людей или же используют схемы сертификатов, или еще более хайповые темы криптовалют, которые никак не подпадает под действие законопроекта и не будет регулироваться", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Почему закон не поможет

В борьбе с финансовыми пирамидами Сергей Васьков важной считает саму финансовую грамотность людей. "Никакой закон не поможет, если у людей нет финансовой грамотности. Это правило актуально не только для Украины. Но и для всего мира. Инвесторы сами должны проверять отчеты компаний, в которые они собираются вложить средства. Именно отчеты, а не читать постановления комиссии", — говорит Сергей Васьков. В этом контексте обращает внимание, что НКЦБФР неоднократно публиковала информацию о том, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды. "Тем не менее, люди игнорировали (или не видели) эту информацию и продолжали нести туда свои деньги", — отмечает он.

Также Сергей Васьков обращает внимание на то, что B2B Jewelry выдавали сертификаты, а не ценные бумаги, и поэтому также не подчинялись ни НБУ, ни НКЦБФР. "Другая известная пирамида — OneCoin — была зарегистрирована в Болгарии, соответственно, тоже не действовала в нашем законном поле. И смогла собрать около $ 4 млрд от желающих поверить в легкие и быстрые деньги", — говорит он.

Отметим, разбирательства правоохранительных органов с основателем финансовой пирамиды B2B Jewelry Николаем Гонтой длятся уже больше года, но так и не закончились привлечением последнего к ответственности. Более того — B2B Jewelry переодически возвращается к своей деятельности и продолжает завлекать в свои мошеннические схемы доверчивых украинцев.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua