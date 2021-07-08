Законопроект 5600 ведет к резкому подорожанию недвижимости и стагнации рынка — Насиковский

Законопроект №5600, несмотря на благие общие цели, нанесет тяжелый урон строительной отрасли. В случае его принятия в нынешнем виде стоимость недвижимости резко возрастет, и это приведет к стагнации рынка.

Такое мнение на пресс-конференции "Негативные последствия новых налогов на жилье" высказал управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

"Несмотря на справедливые цели данного законопроекта — создать правовое поле для противодействия уклонению от уплаты налогов, закон 5600 нуждается в существенной доработке, чтобы не навредить покупателям и строительной отрасли в целом. Ведь речь идет об увеличении стоимости жилья на сумму НДС. Это приведёт к снижению покупательной способности населения и уменьшению сделок на рынке жилья", — сказал он.

Эксперт отметил, что текущие положения проекта закона в случае принятия приведут к банкротству части застройщиков и в целом подорвут экономику Украины.

"Недвижимость на сегодняшний день является одной из наиболее привлекательных сфер для инвестирования в Украине ввиду отсутствия полноценного фондового рынка. Поэтому изменения в законопроекте ставят под удар целую отрасль. Если законопроект останется в таком виде, то в конечном итоге это может привести к банкротству части застройщиков, росту безработицы и в целом к негативным последствиям для украинской экономики. Нужен эффективный диалог власти и бизнеса, а также существенные доработки законопроекта", — сказал Насиковский.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Этот проект закона уже был подвергнут критике со стороны целого ряда политиков и представителей бизнеса, поскольку одновременно с повышением налогов на крупный бизнес он включает большое количество налоговых новаций, бьющих непосредственно по гражданам.