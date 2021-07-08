Экономика 40 минут назад

Зеленский принялся латать бюджетные дыры за счет граждан, — Розенко

Политик считает, что с начала июля власть уже трижды ударила по карманам граждан

Зеленский принялся латать бюджетные дыры за счет граждан, — Розенко Зеленский принялся латать бюджетные дыры за счет граждан, — Розенко

Вслед за принятием в первом чтении законопроекта №5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса, считает экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко.

Об этом сообщают "Украинские новости".

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"С начала июля украинская власть, с благословения Офиса президента, трижды ударила свой народ обухом по голове. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны", — заявляет эксперт.

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Розенко указывает, что документ, после его окончательного принятия Верховной Радой, обяжет владельцев паев площадью свыше 0,5 га платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать. Более того, власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га. И еще одним пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.

Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий. Если средств на счетах окажется недостаточно, отмечает экс-вице-премьер, суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей — квартиры, машины и так далее.

"Наконец, "вишенкой на торте" беспрецедентных и более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией "Новая почта" — крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения №49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 млн 851 тыс. 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины", — отмечает Павел Розенко.

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Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти новая фискальная политика "Слуги народа" не закончится, полагает он. "Новая почта", по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.

"При Зеленском Украина начала откровенно трещать по швам — факт очевидный. И сшивать эти швы белыми нитками становится все сложнее", — резюмирует Розенко.

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