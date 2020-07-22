Замглавы Нацбанка стал Юрий Гелетий

Совет Национального банка Украины на заседании в среду, 22 июля, назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.

Подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Нацбанка председатель Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба регулятора.

Указано, что Олег Чурий с 23 июля прекратит выполнение полномочий заместителя председателя Национального банка в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

"Юрий Гелетий — политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", — отметил глава НБУ Шевченко.

Он также прокомментировал прекращение полномочий Чурия.

"Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние 5 лет изменился к лучшему. Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец, он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществленные реформы", — отметил Шевченко.

Известно, что Юрий Гелетий закончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко:

- в 2001 году — факультет международных отношений (специалист по международным экономическим отношениям, переводчик);

- в 2002 году — юридический факультет (специалист по правоведению).

В 2002 году Гелетий прошел учебный курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).

В 2003 году он прошел учебный курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонский университет и университет Оттавы (Канада).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 года по июль 2018 года Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 года работал в должности заместителя министра финансов.

Напомним, Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании 6 июля отказался назначать на должность заместителя главы НБУ Олега Чурия.