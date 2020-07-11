Политика 1 час назад

Зеленский хочет снять ограничения на зарплаты чиновникам

В случае одобрения парламентом этой инициативы, срок действия ограничения должен завершиться 13 июля

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников.

На период карантина народные депутаты одобрили жалование на максимальном уровне в 47 230 грн, следует из распоряжения на сайте парламента.

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Так, в повестке дня внеочередного заседания депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы ограничение на зарплаты чиновникам действовало не более 3 месяцев со дня применения этой нормы.

Известно, что граничный уровень зарплаты для чиновников ввели 13 апреля 2020 года, поэтому в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в госбюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

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Как сообщалось, в мае Верховный Суд Украины выступил против снижения зарплат судей на время карантина.

Ранее Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат.

В конце 2019 года бывший вице-премьер-министр Украины и министр соцполитики Павел Розенко заявил, что зарплата нардепов с 1 января 2020 года будет увеличена в 2,5 раза — до 100 тысяч грн, также отметив, что выплаты для топ-чиновников выросли в 3,5-5 раз.

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