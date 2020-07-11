Зеленский хочет снять ограничения на зарплаты чиновникам

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников.

На период карантина народные депутаты одобрили жалование на максимальном уровне в 47 230 грн, следует из распоряжения на сайте парламента.

Так, в повестке дня внеочередного заседания депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы ограничение на зарплаты чиновникам действовало не более 3 месяцев со дня применения этой нормы.

Известно, что граничный уровень зарплаты для чиновников ввели 13 апреля 2020 года, поэтому в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в госбюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

Как сообщалось, в мае Верховный Суд Украины выступил против снижения зарплат судей на время карантина.

Ранее Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат.

В конце 2019 года бывший вице-премьер-министр Украины и министр соцполитики Павел Розенко заявил, что зарплата нардепов с 1 января 2020 года будет увеличена в 2,5 раза — до 100 тысяч грн, также отметив, что выплаты для топ-чиновников выросли в 3,5-5 раз.