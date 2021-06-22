Зеленский обещает каждые 2 года полное медобследование для украинцев старше 55 лет

В Украине будут полное медицинское обследование каждые два года для украинцев старше 55 лет, а для некоторых категорий — ежегодно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полное медицинское обследование каждые два года. А для некоторых категорий — ежегодно", — пообещал глава государства.

По его словам, ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше денег.

Ранее на сайте Офиса президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.

Согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум: 20 тысяч грн — для врачей и 13,5 тысячи грн — для среднего медицинского персонала.

В частности, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал 18 июня утром.

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.