Политика 20 минут назад

Зеленский обещает каждые 2 года полное медобследование для украинцев старше 55 лет

А для некоторых категорий медицинские чекапы будут проводить ежегодно

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Украине будут полное медицинское обследование каждые два года для украинцев старше 55 лет, а для некоторых категорий — ежегодно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

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"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полное медицинское обследование каждые два года. А для некоторых категорий — ежегодно", — пообещал глава государства.

По его словам, ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше денег.

Ранее на сайте Офиса президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.

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Согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум: 20 тысяч грн — для врачей и 13,5 тысячи грн — для среднего медицинского персонала.

В частности, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал 18 июня утром.

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.

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