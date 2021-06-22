Зеленский обещает каждые 2 года полное медобследование для украинцев старше 55 лет

В Украине будут полное медицинское обследование каждые два года для украинцев старше 55 лет, а для некоторых категорий — ежегодно.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".
"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полное медицинское обследование каждые два года. А для некоторых категорий — ежегодно", — пообещал глава государства.
По его словам, ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше денег.
Ранее на сайте Офиса президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос было поручено Кабинету министров.
Согласно документу, правительство во время подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год должно проработать вопрос повышения зарплат до как минимум: 20 тысяч грн — для врачей и 13,5 тысячи грн — для среднего медицинского персонала.
В частности, указ о повышении минимальной зарплаты медикам Зеленский подписал 18 июня утром.
Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.