Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий во время коронавируса

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

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"Креативные индустрии, учреждения культуры — среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса", — подчеркнул гарант.

Верховная Рада приняла закон во втором чтении 16 июня. В документе говорится об уменьшении платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда оно не могло использоваться. Также предоставляются дополнительные возможности для радио через упрощение процедур путем внесения изменений в Закон Украины "О рекламе".

Важно, что документ распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может составлять до 100% включительно общей сметной стоимости. Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью нормализации предоставления учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

Кабинет Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, не является арендой.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-IX, который Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года. Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому.