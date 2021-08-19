Зеленский утвердил решение СНБО о запрете рекламы медикаментов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Этим решением Кабинету министров поручено установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу медикаментов, методов профилактики и диагностики в средствах массовой информации для противодействия самолечению, сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, правительству поручили установить мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, лечения, реабилитации и диагностики до 2024 года.

Таким образом, в СНБО хотят "минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье". С этой же целью правительство должно "обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств".

Совет нацбезопасности также поручил активизировать работу по подписанию "промышленного безвиза" (Соглашение АСАА) между Украиной и Евросоюзом для взаимного признания соответствия производства и результатов контроля качества лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Локализация также вошла в перечень поручений правительству. Кабмин должен принять меры по "стимулированию развития отечественного производства иммунобиологических препаратов (вакцин и так далее) для профилактики наиболее распространенных инфекционных болезней.

К тому же СНБО хочет локализовать производство вакцин, в частности, мРНК-вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках международного консорциума, что тоже поручили правительству.

В свою очередь министр культуры Александр Ткаченко заявил, что реклама медицинских средств составляет около трети доходов телевизионщиков и других СМИ. Поэтому вскоре Министерство культуры и информполитики инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО.

"Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране", — добавил он.

Ткаченко рассказал, что разработка механизма продлится до конца 2021 года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года.

Поэтому у правительства и бизнеса есть переходный период, а в диалоге с представителями медиакомпаний можно найти путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 21 закона о лекарственных средствах относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале следующего этапа проводимого по ее инициативе международного клинического исследования "Солидарность", в рамках которого на госпитализированных с Covid-19 пациентах будут тестировать три новых препарата.