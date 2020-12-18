Зеленский вернул Старуха на должность главы Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Запорожской обладминистрации Виталия Боговина и назначил вместо него Александра Старуха. Об этом говорится в указах главы государства №576 и №577 от 18 декабря.

Напомним, 16 декабря Кабинет министров согласовал назначение Старуха на упомянутую должность. Боговин, избранный в облсовет от "Слуги народа", согласно официальной позиции пресс-службы Запорожского облсовета, стал его председателем.

В то же время 17 декабря 44 депутата облсовета из 84 проголосовали за избрание его председателем Юрия Толочека, вышедшего из фракции "Слуга народа". Пресс-служба облсовета заявила, что это решение не имеет юридической силы, а полиция уже расследует случившееся.

Отметим, что Старух уже был главой Запорожской ОГА при президенте Викторе Ющенко — с 25 сентября 2008 по 18 марта 2010 года, до этого с 30 мая 2008 года исполнял обязанности губернатора.

Старух родился в Запорожье в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет, получив диплом преподавателя истории. Имеет звания кандидата исторических наук (1998) и доцента (2003).

В 1994-1995 годах работа младшим научным сотрудником в заповеднике "Хортица", в 1998-2004 — старший преподаватель, замдекана по воспитательной работе, и.о. доцента кафедры, с 2003 года доцент кафедры ЗГУ, в 2004-2005 — докторант Института украинской археографии и источниковедения.

В 2005-2007 годах был главным консультантом-инспектором отдела региональной политики и местного самоуправления, руководитель департамента региональной политики Главной службы региональной политики Секретариата президента, в 2007-2008 годах — руководитель Главной службы региональной политики Секретариата президента.

В 2010-2013 годах — докторант Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса Национальной академии наук, в августе 2013 года возглавил Запорожскую облорганизацию партии "Батькивщина". В 2015 году стал депутатом Запорожского облсовета от "Батькивщины".