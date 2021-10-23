Жителя Тернополя будут судить за расстрел бизнесмена и его жены в 1997 году

Тернопольская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, обвиняемого в умышленном убийстве двух человек в 1997 году в селе Подгородное Тернопольского района.

Как говорится в сообщении прокуратуры, следствием установлено, что гражданин К., находясь в родственных связях с предпринимателем, в сентябре 1997 года узнал, что его дядя уехал в Киев с целью получения валютного кредита для открытия молокозавода.

"Уточнив у водителя время возвращения родственника из столицы, обвиняемый взял с собой пистолет и ночью 21 сентября 1997 вошел в дом потерпевших с намерением убийства", — указывают в ведомстве.

По данным следствия, имея навыки в стрельбе, обвиняемый 12 раз выстрелил в хозяина, его жену и собаку, собрал гильзы и покинул помещение, не найдя там денег. Потерпевшие же от полученных ран скончались на месте происшествия.

"Хотя прошло более 24 лет с момента ужасного убийства, благодаря настойчивости следователей полиции и прокуроров удалось раскрыть преступление и собрать неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к его совершению", — отмечают в прокуратуре.

Напомним также, что ранее в октябре в Мелитополе был найден повешенным известный в молочной сфере бизнесмен.

В начале месяца Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении убийства херсонского фермера, которого за 40 тысяч долларов "заказал" конкурент.

В начале августа в Одессе во дворе многоэтажки был застрелен предприниматель Лачин Мамедов. По данным полиции, убийство выходца из Азербайджана было заказным.