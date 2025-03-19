Де і як визнають українські дипломи в світі

Питання працевлаштування постає досить гостро чи не перед кожним українцем, що переїхав до іншої країни. До того ж досить великий відсоток українських біженців мають вищу освіту і є спеціалістами високої кваліфікація.

При цьому, хтось маючи диплом лікаря чи викладача йде працювати в кав’ярню чи магазин, а хтось намагається знайти свою роботу за фахом. Перший крок до такого рішення – нострифікація українського диплому та підтвердження професійних навичок.

Визнання українських дипломів за кордоном

Загалом процедура підтвердження дипломів залежить від країни та сфери діяльності і зазвичай включає апостилізацію, нострифікацію або евалюацію. Розглянемо основні моменти перевірки дипломів, в залежності від країни та конвенції, в яку вона входить.

Лісабонська конвенція

Україна є учасницею Лісабонської конвенції, яка спрямована на спрощення процесу визнання кваліфікацій у сфері вищої освіти між країнами-учасницями. Цей міжнародний договір, прийнятий у 1997 році, охоплює 44 країни Європи, а також деякі інші держави, які приєдналися до нього.

Основна мета Лісабонської конвенції полягає у створенні прозорої та ефективної системи перевірки дипломів, та їх визнання, що дозволяє випускникам українських університетів безперешкодно продовжувати навчання або працювати за спеціальністю за кордоном. Так, до країн, що входять до Лісабонської конвенції, належать:

Німеччина

Франція

Польща

Італія

Іспанія

Канада та інші.

Для реалізації положень конвенції була створена Європейська мережа інформаційних центрів ENIC-NARIC. Завдяки цій мережі можна отримати офіційне підтвердження відповідності українського диплома стандартам конкретної країни та спростити процес працевлаштування або вступу до іноземних університетів.

Але потрібно не забувати, що хоча Лісабонська конвенція сприяє визнанню українських дипломів, у багатьох країнах можуть існувати додаткові вимоги нострифікації та підтвердження дипломів. Наприклад, це можуть бути кваліфікаційні іспити, обов’язкове стажування або додаткове навчання.

Гаазька конвенція та апостиль

Підписана у 1961 році, спрямована на спрощення легалізації документів для використання за кордоном. Саме ця система запровадила апостиль – спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису, статус посадової особи та печатки на офіційних документах.

По суті, апостиль став альтернативою складному процесу консульської легалізації, де потрібно підтверджувати документи у кількох інстанціях.

Для українців це означає, що дипломи та інші освітні документи, завірені апостилем, визнаються у 124 країнах, які приєдналися до Гаазької конвенції. До таких країн належать, зокрема:

Австралія

Японія

Мексика

Бразилія

Південна Корея

Туреччина

США та інші.

До речі, В Україні апостиль на освітніх документах ставить Міністерство освіти та науки України (МОН). Процедура включає кілька кроків: подання документів, перевірка диплома та інших документів, проставлення апостиля, який робить його чинним у країнах-учасницях конвенції.

Чи всюди потрібен апостиль?

Для додаткового підтвердження диплома деякі країни вимагають подвійного апостиля для визнання українських документів. Це означає, що на оригіналі документа ставиться звичайний апостиль, а додатково ще один апостиль ставиться на нотаріально засвідченому перекладі цього документа. Хоча термін "подвійний" апостиль може вводити в оману, насправді це два різних підписи від МОН та Мін’юсту.

Апостиль потрібен у 89 країнах, але є держави, з якими Україна має угоди про правову допомогу, де він не вимагається, зокрема Польща, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан та інші.

Також апостиль не потрібен в Болгарії, Естонії, Литві, Латвії, Македонії, Молдові, Польщі, Румунії, Сербії, Угорщині та Чехії.

Двосторонні угоди

Україна має двосторонні угоди про взаємне визнання дипломів з такими країнами, як Франція, Польща, Угорщина, Китай, Румунія, Німеччина, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Азербайджан та іншими.

Уряди країн, що підтримують двосторонні угоди дозволяють громадянам України та іноземцям взагалі, без зайвих бюрократичних процедур використовувати свої дипломи у професійній діяльності або при вступі до навчальних закладів.

Особливості визнання у різних країнах

Загалом, кожна країна сама визначає порядок та правила нострифікації та підтвердження диплома. Розглянемо нюанси підтвердження дипломів в найбільш популярних для українців країнах.

Польща

Визнання українських дипломів за кордоном може бути здійснене через два основні процеси: нострифікацію та евалюацію. Нострифікація проводиться університетами та зазвичай вимагається для регульованих професій, як медицина або юриспруденція. Для інших сфер можна скористатися спрощеним процесом евалюації, через ENIC-NARIC Польщі.

Німеччина

Перевірка дипломів у Німеччині проводиться через ZAB (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen). Для медиків, інженерів та юристів може бути необхідною нострифікація, яку здійснює відповідна професійна асоціація.

Чехія

Дипломи можна визнати через систему нострифікації, яку проводять державні університети, або за допомогою евалюації через Міністерство освіти. Для цього обов’язково потрібно отримати апостиль на диплом.

Після цього подається заявка на нострифікацію або евалюацію, а в разі потреби доведеться пройти додаткові іспити, щоб відповідати вимогам для роботи або навчання в Чехії.

Канада

Дипломи можна підтвердити через евалюацію в організаціях, таких як WES (World Education Services) або інших установах. Для медичних та інших регульованих професій існують окремі процедури визнання кваліфікацій.

США

Процес евалюації дипломів здійснюється через агентства, акредитовані NACES, WES або ECE. Для деяких професій існують додаткові вимоги, зокрема отримання ліцензій.

Щоб розпочати процедуру визнання, необхідно отримати апостиль на диплом і подати документи на евалюацію в одну з акредитованих організацій.

Великобританія

Визнання дипломів відбувається через UK ENIC, і для цього обов’язково потрібно отримати апостиль. Нострифікація вимагається лише для певних професій, таких як медицина.

Чи достатньо підтвердження диплома?

Підтвердження диплому не завжди гарантує можливість працевлаштування за кордоном. У багатьох країнах ЄС та інших державах потрібно додатково підтверджувати професійну кваліфікацію, що може включати певні вимоги.

Основні вимоги для визнання професійної кваліфікації передбачають тут наступне:

Перевірка тривалості навчання та змісту освітньої програми.

Складання кваліфікаційного іспиту для підтвердження рівня знань.

Проходження додаткового навчання або стажування, якщо це передбачено законодавством країни.

Крім того, через відмінності в освітніх системах можуть виникати складнощі з підтвердженням дипломів. Українська система довгий час орієнтувалася на перелік дисциплін і кількість годин, тоді як у Європі оцінюють практичні навички та компетенції. Це особливо актуально для медиків, юристів і педагогів, яким часто доводиться проходити додаткові процедури для працевлаштування.

Найчастіше за визнанням дипломів звертаються медичні та педагогічні працівники, фахівці з точних наук, а також ті, хто планує продовжити навчання в іноземних університетах. Незалежно від спеціальності, варто заздалегідь ознайомитися з вимогами країни, де ви плануєте працювати або навчатися.