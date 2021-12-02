Документооборот в школах будет электронным: Кабмин принял важное решение

Кабинет министров Украины утвердил решение, в результате которого журналы, дневники и документооборот в школах будут в электронном виде. Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил на своем Telegram-канале.

«Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном "Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента". В него войдут центральная база данных, подсистемы и программные модули.

Новшество обеспечит автоматизацию получения, обработки и хранения документов в сфере образования.

Центральная база сможет взаимодействовать со сторонними информационными системами и государственными электронными ресурсами. Она будет защищена от несанкционированного доступа.

Обмен информацией будет выполняться через открытый программный интерфейс или через систему электронного взаимодействия, все составные части которой имеют комплексную защиту.

Собственником этого автоматизированного комплекса будет государство в лице Министерства образования и науки. Система станет доступна для круглосуточного пользования.

Электронные журналы и сейчас существуют во многих школах, но из-за отсутствия единой базы педагогам приходится параллельно вести и традиционную бумажную документацию.

В последние годы в Украине активно уходят от использования бумажных документов. В 2021 году вступил в силу закон об электронных трудовых книжках — он должен значительно упростить оформление этих документов. Также начал действовать закон об электронных больничных. Теперь электронный документооборот приходит в школы.

Напомним, что в начале пандемии и введения карантинных ограничений в Украине попробовали еще одно новшество для учебных заведений. Тогда стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого 40 педагогов из Киева стали учителями для всей страны, а уроки, по словам президента Зеленского, каждое утро должны были транслировать украинские телеканалы. Но такие онлайн-занятия не прижились.

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