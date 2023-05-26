Epson EcoTank - економний, екологічний та енергоефективний друк в освітньому процесі

Важко уявити будь-який навчальний процес без друку навчальних матеріалів навіть у часи дистанційного онлайн-навчання. Викладачі, студенти та учні регулярно користуються роздруківками. Однак, високі затрати на витратні матеріали, низька енергоефективність та недостатня екологічність деяких принтерів можуть стати проблемою для освітніх закладів та родин учнів. Як не помилитися з вибором друкуючого обладнання?

Сфері освіти вже давно знайома Фабрика друку Epson, що набула популярності у школах за роки шкільної реформи і втілення програми «Нової української школи». Що не дивно, бо саме компанія Epson першою випустила на ринок безкартриджні економічні принтери майже 12 років тому та познайомила освітян з безперечними вигодами. Але за цей час в серії Фабрики друку з’явилися нові моделі під назвою Epson EcoTank. Назва говорить сама за себе, бо йдеться про високий рівень економічності та екологічності безкартриджної серії.

Розберімося, що стоїть за цими перевагами.

Турбота про довкілля, економія часу та коштів: чому лінійка Epson EcoTank — кращий вибір для освітян

Економні

Оскільки всі принтери та БФП серії Epson EcoTank не потребують заміни картриджів або тонерів та супутніх витратних матеріалів, як це відбувається у випадку з використанням лазерних пристроїв, а також деяких струменевих, то це значно знижує витрати на друк. Натомість використовується спеціальний місткий резервуар для кожного кольору, який надзвичайно легко заправити самостійно з контейнерів з чорнилами. Стартового набору витратних матеріалів вистачить до 20 тис. сторінок в залежності від моделі , що позбавить необхідності часто купувати та замінювати витратні матеріали. Обслуговування просте, тож не потребує додаткових витрат на сервісну перезаправку пристроїв.

Екологічні

Epson EcoTank знижують екологічне навантаження на довкілля. Серцем Epson EcoTank є унікальна струменева технологія без нагріву MicroPiezo Heat Free та PrecisionCore Heat Free, що використовується тільки в друкуючому обладнанні Epson та дозволяє принтеру не нагріватись перед друком, забезпечує меншу кількість витратних матеріалів (тільки контейнери з чорнилами та місткість для відрацьованих чорнил) та мінімізує вуглецевий слід при сукупному аналізі процесів виробництва та за віком споживання пристрою. Бо така політика закладена у довгостроковому плані сталого розвитку японської компанії Epson, що успішно досягає своїх цілей у захисті довкілля. Також згідно з дослідженням санітарної лабораторії Інституту медицини Ю.І. Кундієва в Україні, струменеві принтери на основі технології MicroPiezo Heat Free та PrecisionCore Heat Free, не несуть загрози здоров’ю людини, оскільки не виділяють озон під час друку, як це може відбуватися з лазерними пристроями. Крім того, завдяки використанню цієї технології, принтери споживають менше електроенергії, що знижує витрати на рахунки за електрику.

Енергоефективні

Завдяки технології без нагріву MicroPiezo Heat Free та PrecisionCore Heat Free, принтери з цієї лінійки не потребують підготовки до друку або розігрівання, що дозволяє зменшити витрати електроенергії. Крім того, зазначена технологія дозволяє знизити час очікування для початку друку та скоротити споживання енергії під час роботи. До того ж середньостатистична потужність лазерних принтерів коливається від 350 до 400 Вт, тоді як струменеві принтери Epson споживають всього лише 12-40 Вт. При використанні звичайного лазерного принтера споживання енергії на рік становитиме близько 132-144 кВт, в той час, як струменеві принтери Epson потребують не більше 12 кВт. Іншими словами, рік використання такого принтера може призвести до економії електроенергії у 11-12 разів.

Наприклад, нова та вже популярна в Україні модель L3250 споживає всього лише 12 Вт в активному стані та 0,7 Вт у режимі сну, що дозволяє друкувати навіть від джерела безперебійного живлення (ДБЖ) у разі відключення електропостачання.

Рекомендації щодо вибору моделей з широкої лінійки Epson EcoTank

Радимо звернути увагу учнів, студентів та їхніх батьків на модель для дому Epson L3250.На сьогодні це найпопулярніша модель завдяки можливості друку по Wi-Fi та іншим технологічним можливостям.

А от освітянам краще підійдуть кольорові моделі Epson EcoTank L3550, L6270, L6490. Усі моделі мають вбудовані місткості для чорнил. За високу якість будуть відповідати оригінальні чорнила Epson, які буде можливо заправити з контейнерів у комплекті. Тим більше заправка займає лічені хвилини, а кольори не можливо переплутати та залити не в той резервуар, бо принтери мають захист під кожний колір по принципу замка з ключем.

За допомогою Wi-Fi та Wi-Fi Direct можна надсилати документи для друку зі смартпристроїв, використовуючи застосунки Epson iPrint і Smart Panel. А моделі Epson L6270 та Epson L6490 мають також Ethernet підключення.

Тож Epson L3550 підійде для виконання базових функцій принтера у кабінеті вчителя.

Epson L6270 та Epson L6490 більш доречно використовувати для деканатів чи учительських, де потрібно друкувати дійсно багато, бо принтери мають більший ресурс чорнил, якого вистачить для друку до 14 тис. чорно-білих або 5,2 тис. кольорових сторінок. Оперативне опрацювання документів також стало можливим завдяки містким лоткам для паперу, сенсорному РК-екрану, пристрою автоматичної подачі паперу та вищій продуктивності.

Більш детально з описом моделей та усією лінійкою EcoTank можна ознайомитись за посиланням.