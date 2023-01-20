Корпоративна англійська для ІТ компаній: переоцінена плюшка чи необхідність?

Корпоративна англійська допомагає покращити бренд роботодавця. Це не єдиний бенефіт, який отримують IT-компанії, коли починають інвестувати в інгліш своїх співробітників. Solid English School розповідає, як корпоративна англійська впливає на бізнес, і як вони допомагають IT-компаніям організувати курси англійської мови онлайн для команди.

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Навіщо компаніям навчати працівників інглішу

Англійська на роботі потрібна для спілкування з колегами й клієнтами. Особливо, якщо це стосується українських IT-компаній, що працюють на західний ринок. Що краще команда та замовники розумітимуть один одного, то менше помилок буде в роботі, відповідно, менше часу піде на їхнє виправлення.

На думку Філіпа Кур’яна*, радника зі стратегії та розвитку в ETS India, у фахівців, які володіють інглішем, розширюється доступ до інформації. Це означає, що у них більше можливостей підвищити кваліфікацію. Ще спеціалісти, які займаються продажами або спілкуються напряму з клієнтами, зможуть краще виконувати свою роботу – їм не доведеться думати, як донести свою думку й вони зможуть зосередитися на своїх прямих обов’язках.

Як корпоративна англійська впливає на компанію

Якщо компанія обирає курси корпоративної англійської для працівників, то отримує й інші бенефіти:

Покращує бренд роботодавця, що важливо в українському IT-секторі, де в айтівців є вибір, чий оффер обрати.

Підлаштовує формат і програму занять, ставити цілі своїм співробітникам.

Закриває різні потреби. Наприклад, співробітники з різними обов’язками можуть вчитися за різними програмами й покращувати навички, що знадобляться їм у роботі. Так не лише вони встигатимуть більше, а й компанія поліпшить деякі HR-показники. Наприклад, зменшиться плинність кадрів, адже працівники отримуватимуть більше задоволення від роботи й відчуватимуть, що їх цінують тощо.

Окрім цього команда теж отримує свої переваги:

не треба оплачувати курси з власної кишені;

уроки простіше узгодити з робочим графіком;

знання можна одразу застосовувати в роботі.

Як Solid English School допомагає організувати навчання

Solid English School пропонує курси корпоративного інглішу для компаній, що хочуть підвищити імідж працівників, залучити іноземних клієнтів та партнерів і розширити свою діяльність. Ми пропонуємо п’ять напрямків навчання:

IT English – технічна англійська для IT-фахівців;

Business Writing – навички письмової бізнес-комунікації;

Business Communication – розмовна англійська для працівників, які займаються продажами, ведуть переговори з клієнтами та керують проєктами;

Speaking Course – покращення вимови, розуміння різних акцентів та культурних особливостей колег з інших країн;

Native Teacher – навчання зі сертифікованим native teacher, що допоможе подолати мовний бар’єр і поставити вимову.

Школа англійської мови Solid (https://solid.com.ua/) створює програму навчання на корпоративних курсах на основі запиту компанії й кожного окремого співробітника. На безплатній консультації з менеджером можна розповісти, для чого компанії інгліш, і ми подумаємо, як найкраще задовольнити вашу потребу. А завдяки автоматизованим процесам ви отримаєте прозору звітність про те, як іде навчання. У нас вже є досвід роботи з такими IT-компаніями як Playtika, Sitecore, Oxtech, Clockwise, ITOP1000, Nordcurrent, Agov agency, Itomych studio, M2E, Phonexa.