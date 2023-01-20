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Корпоративна англійська для ІТ компаній: переоцінена плюшка чи необхідність?
Корпоративна англійська допомагає покращити бренд роботодавця. Це не єдиний бенефіт, який отримують IT-компанії, коли починають інвестувати в інгліш своїх співробітників. Solid English School розповідає, як корпоративна англійська впливає на бізнес, і як вони допомагають IT-компаніям організувати курси англійської мови онлайн для команди.
Навіщо компаніям навчати працівників інглішу
Англійська на роботі потрібна для спілкування з колегами й клієнтами. Особливо, якщо це стосується українських IT-компаній, що працюють на західний ринок. Що краще команда та замовники розумітимуть один одного, то менше помилок буде в роботі, відповідно, менше часу піде на їхнє виправлення.
На думку Філіпа Кур’яна*, радника зі стратегії та розвитку в ETS India, у фахівців, які володіють інглішем, розширюється доступ до інформації. Це означає, що у них більше можливостей підвищити кваліфікацію. Ще спеціалісти, які займаються продажами або спілкуються напряму з клієнтами, зможуть краще виконувати свою роботу – їм не доведеться думати, як донести свою думку й вони зможуть зосередитися на своїх прямих обов’язках.
Як корпоративна англійська впливає на компанію
Якщо компанія обирає курси корпоративної англійської для працівників, то отримує й інші бенефіти:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Покращує бренд роботодавця, що важливо в українському IT-секторі, де в айтівців є вибір, чий оффер обрати.
- Підлаштовує формат і програму занять, ставити цілі своїм співробітникам.
- Закриває різні потреби. Наприклад, співробітники з різними обов’язками можуть вчитися за різними програмами й покращувати навички, що знадобляться їм у роботі. Так не лише вони встигатимуть більше, а й компанія поліпшить деякі HR-показники. Наприклад, зменшиться плинність кадрів, адже працівники отримуватимуть більше задоволення від роботи й відчуватимуть, що їх цінують тощо.
Окрім цього команда теж отримує свої переваги:
- не треба оплачувати курси з власної кишені;
- уроки простіше узгодити з робочим графіком;
- знання можна одразу застосовувати в роботі.
Як Solid English School допомагає організувати навчання
Solid English School пропонує курси корпоративного інглішу для компаній, що хочуть підвищити імідж працівників, залучити іноземних клієнтів та партнерів і розширити свою діяльність. Ми пропонуємо п’ять напрямків навчання:
- IT English – технічна англійська для IT-фахівців;
- Business Writing – навички письмової бізнес-комунікації;
- Business Communication – розмовна англійська для працівників, які займаються продажами, ведуть переговори з клієнтами та керують проєктами;
- Speaking Course – покращення вимови, розуміння різних акцентів та культурних особливостей колег з інших країн;
- Native Teacher – навчання зі сертифікованим native teacher, що допоможе подолати мовний бар’єр і поставити вимову.
Школа англійської мови Solid (https://solid.com.ua/) створює програму навчання на корпоративних курсах на основі запиту компанії й кожного окремого співробітника. На безплатній консультації з менеджером можна розповісти, для чого компанії інгліш, і ми подумаємо, як найкраще задовольнити вашу потребу. А завдяки автоматизованим процесам ви отримаєте прозору звітність про те, як іде навчання. У нас вже є досвід роботи з такими IT-компаніями як Playtika, Sitecore, Oxtech, Clockwise, ITOP1000, Nordcurrent, Agov agency, Itomych studio, M2E, Phonexa.