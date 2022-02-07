Аудит выявил в "Энергоатоме" нарушений на 13 млрд грн за три года

По результатам ревизии деятельности Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" с июля 2018 по июнь 2021 года были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 13 млрд грн. Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы Кабинету министров, опубликованном изданием "Марлин".

В частности, нарушения, приведшие к потере финансовых (материальных) ресурсов, обнаружены на сумму 2,1 млрд грн; факты неэффективных управленческих действий или рискованных операций, приведшие к дальнейшим потерям, — на 1,4 млрд грн, а не приведшие к таковым — на 218 млн грн. Основную же сумму составляют нарушения в сфере закупок — их нашли на 9,3 млрд грн.

Отмечается, что материалы ревизии были переданы в Национальное антикоррупционное бюро для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Госаудитслужба также просит "Энергоатом" устранить все выявленные ревизией нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Министерству энергетики и другим заинтересованным органам предлагается поручить принять меры по урегулированию вопроса долгов за проданную электроэнергию, вопроса о нормативе рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью на атомных электростанциях, а также вопроса о хранении радиоактивных отходов.

Министерству экономики же в связи с выявлением нарушений на "Энергоатоме" предлагается инициировать запрет на осуществление капитальных инвестиций в госкомпаниях без решения органа управления, если у них не был принят в установленном порядке годовой финансовый план.

Напомним, что недавно возник скандал из-за публикации аудиозаписи, на которой руководитель подразделения "Энергоатома" обсуждал с подрядчиками, как скрыть пропажу денег, разворованных на хранилище ядерных отходов на Чернобыльской АЭС.

В НАЭК признали, что воровство имело место, из-за чего в госкомпании решили привлечь нового генподрядчика строительства в лице компании "КБР" вместо прежнего "Укрбудмонтажа". Однако "Энергоатом" не стал комментировать то, что определенные закупки пришлось провести через "КБР", хотя контракт с ней таких закупок не предусматривает и это можно расценивать как нецелевое расходование средств.

Отметим также, что в 2020 году "Энергоатом" получил 4,8 млрд грн убытка, в то время как годом ранее отчитался о 3,8 млрд грн прибыли, а в 2018 году прибыль была еще больше — 4,6 млрд грн.