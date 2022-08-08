Автогаз в Україні продовжує дешевшати. Середня ціна в країні нижча за 28 грн/л

Ціни на автогаз на українських АЗС продовжують знижуватись. За вихідні 6-7 серпня середня ціна знизилася на 58 коп. за літр та станом на 8 серпня становить 27,67 грн/л. Про це повідомляє видання Enkorr із посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, продукт у мережах ОККО та WOG подешевшав на 50 та 43 коп./л, до 27,99 та 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л знизила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л – Shell.

У мережі "Укрнафти" продукт подешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" - на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л л.

На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, БРСМ-Нафту, VostokGaz, Автотранс, Chipo та інші мережі.

Динаміка роздрібних цін на автогаз із 5 по 8 серпня. Дані консалтингової групи "А-95"

Нагадаємо, що оптові ціни на бензин та дизпаливо в Україні також падають через зниження цін на нафту. Водночас через чутки про можливе повернення акцизу імпортери збільшують постачання палива в Україну.