Гайд можливостей з енергонезалежності, щоб не зупинятися в блекаут

Український бізнес від початку повномасштабного вторгнення адаптувався до умов воєнного часу. Хтось раніше, хтось пізніше. Це стосується й енергонезалежності.

Хтось використовував власні кошти, хтось шукав можливості, які надає держава чи донори для купівлі генераторів чи встановлення сонячних панелей. Щороку пропозиції, що мали допомагати «зберігати світло», змінювалися. Тому ми вирішили актуалізувати цю корисну інформацію, щоб ті з наших читачів, хто потребує посилення власної справи напередодні зими, могли скористатися кредитами на спеціальних умовах, взяти участь у конкурсі на отримання гранту тощо.

«Джерело енергії» від Sense Bank

Під цією назвою державний банк зібрав низку пропозицій з кредитування на товари та послуги, пов’язані з енергозабезпеченням, для фізичних осіб, територіальних громад, ОСББ та юридичних осіб. Отже, якщо хочете придбати, наприклад, генератор для будинку чи крамниці, можете скористатися пропозицією від Sense Bank. Для цього в магазинах-партнерах відразу під час купівлі можна оформити кредит з вигідними умовами: строк погашення – до 60 місяців, річна ставка – 0,01%, перший внесок – 30% вартості обладнання.

Для бізнесу є кілька пропозицій. З ними можна ознайомитися на окремій сторінці. Зупинимося на програмі фінансування підвищення рівня енергонезалежності та зменшення споживання енергії. У ній головне – навіть не можливість взяти кредит у гривні та валюті, вигідні процентні ставки й великий вибір обладнання, а те, що банк створює графік погашення кредиту з урахуванням індивідуальних потреб клієнта.

Кредити під 0% на енергообладнання для бізнесу від Уряду

На початку лютого за рішенням Уряду України було оголошено про старт програми пільгового кредитування для бізнесу, щоб підприємства могли швидко придбати енергообладнання та працювати стабільно під час відключень. Податися на неї можуть ФОП та юридичні особи (мікро-, малі й середні підприємства, які відповідають критеріям державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»).

Заявка оформлюється через банки-партнери, яких понад 40 установ. Вони ж здійснюють перевірку заявника та ухвалюють рішення про надання кредиту. Сам кредит дуже вигідний: надається на строк до 3 років, на суму до 10 млн грн під 0%. Важливо знати, що кредит за цією програмою надається виключно на генераційні установки: газотурбінні, газопоршневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори.

«Енергосвідомі» від Національної установи розвитку

Програма створена для власників мікро-, малого та середнього бізнесу, які з її допомогою можуть отримати вигідну позику на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії на суму до 150 млн гривень і на строк до 10 років. Механізм оформлення аналогічний: позика оформлюється через банки-партнери в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Заохочується придбання та встановлення сонячних панелей з гібридними інверторами, вітрогенераторів, установок для зберігання енергії, а також будівництво та влаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Тобто «Енергосвідомі» – програма, що покликана не просто розв’язати проблеми блекаутів, а підтримати вихід бізнесу на новий рівень – створення власної генерації.

Донорська допомога через Асоціацію «Енергоефективні міста України»

Асоціація «Енергоефективні міста України» об’єднує громади, які прагнуть ефективніше управляти енергетичними ресурсами, модернізувати інфраструктуру та підвищувати її стійкість як в умовах воєнного часу, так і в довгостроковій перспективі. Асоціація допомагає у впровадженні енергоменеджменту, підготовці проєктів, залученні фінансування та обміні досвідом з українськими й європейськими містами. Так, тут більше йдеться саме про активність громад, а не бізнесу, але громади й бізнес взаємопов’язані. Тому на проєкти й можливості АЕМУ варто звернути увагу.

Серед них – револьверний фонд. Це фінансовий інструмент асоціації, що надає поворотну фінансову допомогу ОСББ для реалізації енергоефективних проєктів. Механізм поєднує безвідсоткове фінансування з грантовою підтримкою держави і дозволяє ОСББ швидше реалізовувати комплексну термомодернізацію без накопичення коштів наперед. Нині з цим інструментом працює Львів. Якщо все вдасться, це стане прецедентом для інших міст країни. Механізм співпраці громади, АЕМУ, Фонду енергоефективності та Уряду Німеччини як іноземного донора дозволить утеплити фасади, замінити вікна і двері, відремонтувати дахи та влаштувати індивідуальні теплові пункти.

Програми міських рад з підтримки енергоефективності

Міські ради великих міст заохочують представників бізнесу та ОСББ подбати про енергоефективність і незалежність, пропонуючи власні програми. Наприклад, Київська міська рада проводить конкурс проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках, а також має механізм часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, що може сягати 75 % від загальної вартості придбаного джерела.

Програма Львівської міської ради «Теплий дім» для ОСББ та ЖБК компенсує 30% від максимального розміру основної суми кредиту (але не більше 1 млн грн за одним кредитним договором), який ОСББ чи ЖБК взяли, наприклад, на встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку, реконструкцію, ремонт і модернізацію інженерних мереж і обладнання тощо.

Вінницька міська рада пропонує ОСББ безвідсоткові поворотні позики в межах Револьверного фонду вже згаданої вище Асоціації «Енергоефективні міста України». Максимальна сума підтримки для одного будинку становить до 500 тис. грн строком до одного року. Кошти можна спрямувати на утеплення фасадів і дахів, модернізацію інженерних мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, енергоощадне освітлення, сонячні електростанції та інші заходи з підвищення енергоефективності.

Щодо підтримки енергонезалежності бізнесу, то Хмельницька міська рада, згідно з її новою Програмою розвитку підприємництва на 2026–2030 роки, надає суб’єктам господарювання часткове відшкодування вартості обладнання для енергонезалежності та зв’язку. Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 50 % від вартості генераторів та інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв’язку (для безперешкодного доступу до інтернету). Для отримання відшкодування необхідно подати заяву та пакет документів через Управління адміністративних послуг.

Міська цільова програма підвищення рівня конкурентоспроможності економіки Одеси на 2022–2029 роки теж передбачає компенсації суб’єктам мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва витрат на закупівлю електрогенераторів.

Тож можливості для посилення енергонезалежності є. Державні пільгові кредити під 0 %, програми банків, інструменти Асоціації «Енергоефективні міста України» та місцеві ініціативи міських рад дають бізнесу, ОСББ і громадам реальні інструменти, щоб пройти блекаути. Звісно, є нюанси оформлення, тому варто уважно вивчати вимоги, щоб обрати той варіант, який найбільше відповідає масштабу вашого бізнесу чи будинку. Головне – не зволікати, мати терпіння й наснагу заради досягнення результату.