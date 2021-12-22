На Ташлыкской ГАЭС запустили третий 150-мегаваттный гидроагрегат

На Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса (Николаевская область), 22 декабря произведен первый испытательный пуск гидроагрегата №3 мощностью 150 МВт.

Как говорится в сообщении Южно-Украинской атомной электростанции, на мероприятии присутствовали, в частности, министр энергетики Герман Галущенко и руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

"Пуск третьего гидроагрегата ТГАЭС – это наш шаг к синхронизации с энергосистемой ЕС, а также ощутимый сдвиг на пути к энергетической независимости Украины. Введение в работу гидроагрегата №3 увеличит установленную мощность Ташлыкской ГАЭС до 453 МВт, что не только окажет положительное влияние на стабильность работы энергосистемы Украины, но и станет заметным вкладом в дальнейшую декарбонизацию экономики Украины", – отметил министр.

По словам главы "Энергоатома", запуск третьего гидроагрегата создает новые возможности для балансировки и более эффективной работы отечественной атомной генерации, что особенно актуально при прохождении зимних пиковых нагрузок.

Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго Фото: пресс-служба Минэнерго

Отмечается, что работа Ташлыкской ГАЭС тремя блоками не предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища, который в настоящее время составляет 16 метров, так что запуск нового агрегата не повлечет за собой негативных последствий для окружающей среды.

"Проектом развития ТГАЭС предусмотрены многочисленные природоохранные, защитные и компенсационные мероприятия. При этом на финансирование социальных и экологических мер прилегающих территорий заложено 910,6 млн грн. По состоянию на 1 октября 2021 года их фактическое финансирование составляет 211,6 млн грн", - говорится также в сообщении.

В то же время подключение гидроагрегата №3 к сети и начало его эксплуатации в рабочем режиме намечено лишь на начало марта 2022 года.

Его проектная мощность в турбинном режиме составляет 160 МВт, в насосном режиме (потребление) – 210 МВт, максимальный КПД в генераторном режиме составляет 91,9%, в насосном – 90,8%.

Диаметр рабочего колеса насос-турбины составляет 6,3 м, общий вес собранного гидроагрегата – 2100 тонн, а максимальный напор – 88,3 м. Выдача мощности производится на напряжение 330 кВ.

Сметная стоимость работ по строительству и монтажу гидроагрегата №3 составила 3,8 млрд грн. Его активное строительство началось с середины 2020 года.

Ташлыцкая ГАЭС – единственное в Украине предприятие с комплексным использованием базовых атомных и маневренных гидро- и гидроаккумулирующих мощностей. Основное предназначение станции – производство электроэнергии для покрытия вечерних и утренних пиков потребления и использование избыточной ночной энергии. Достройка ТГАЭС предусмотрена Энергетической стратегией Украины до 2035 года и госпрограммой развития гидроэнергетики до 2026 года.

Напомним, что ЮУАЭС на сегодня работает на максимальной мощности - 3050 МВт. Также недавно вывели на максимальную мощность и Запорожскую АЭС, которая вдвое мощнее.