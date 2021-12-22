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На Ташлыкской ГАЭС запустили третий 150-мегаваттный гидроагрегат
На Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса (Николаевская область), 22 декабря произведен первый испытательный пуск гидроагрегата №3 мощностью 150 МВт.
Как говорится в сообщении Южно-Украинской атомной электростанции, на мероприятии присутствовали, в частности, министр энергетики Герман Галущенко и руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
"Пуск третьего гидроагрегата ТГАЭС – это наш шаг к синхронизации с энергосистемой ЕС, а также ощутимый сдвиг на пути к энергетической независимости Украины. Введение в работу гидроагрегата №3 увеличит установленную мощность Ташлыкской ГАЭС до 453 МВт, что не только окажет положительное влияние на стабильность работы энергосистемы Украины, но и станет заметным вкладом в дальнейшую декарбонизацию экономики Украины", – отметил министр.
По словам главы "Энергоатома", запуск третьего гидроагрегата создает новые возможности для балансировки и более эффективной работы отечественной атомной генерации, что особенно актуально при прохождении зимних пиковых нагрузок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что работа Ташлыкской ГАЭС тремя блоками не предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища, который в настоящее время составляет 16 метров, так что запуск нового агрегата не повлечет за собой негативных последствий для окружающей среды.
"Проектом развития ТГАЭС предусмотрены многочисленные природоохранные, защитные и компенсационные мероприятия. При этом на финансирование социальных и экологических мер прилегающих территорий заложено 910,6 млн грн. По состоянию на 1 октября 2021 года их фактическое финансирование составляет 211,6 млн грн", - говорится также в сообщении.
В то же время подключение гидроагрегата №3 к сети и начало его эксплуатации в рабочем режиме намечено лишь на начало марта 2022 года.
Его проектная мощность в турбинном режиме составляет 160 МВт, в насосном режиме (потребление) – 210 МВт, максимальный КПД в генераторном режиме составляет 91,9%, в насосном – 90,8%.
Диаметр рабочего колеса насос-турбины составляет 6,3 м, общий вес собранного гидроагрегата – 2100 тонн, а максимальный напор – 88,3 м. Выдача мощности производится на напряжение 330 кВ.
Сметная стоимость работ по строительству и монтажу гидроагрегата №3 составила 3,8 млрд грн. Его активное строительство началось с середины 2020 года.
Ташлыцкая ГАЭС – единственное в Украине предприятие с комплексным использованием базовых атомных и маневренных гидро- и гидроаккумулирующих мощностей. Основное предназначение станции – производство электроэнергии для покрытия вечерних и утренних пиков потребления и использование избыточной ночной энергии. Достройка ТГАЭС предусмотрена Энергетической стратегией Украины до 2035 года и госпрограммой развития гидроэнергетики до 2026 года.
Напомним, что ЮУАЭС на сегодня работает на максимальной мощности - 3050 МВт. Также недавно вывели на максимальную мощность и Запорожскую АЭС, которая вдвое мощнее.