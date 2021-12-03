На Харьковщине открыли перспективное месторождение газа

В Харьковской области компания «Укргаздобыча» открыла Моспановское газовое месторождение.

Как сообщает пресс-служба компании, первая поисковая скважина уже обеспечивает 239 тысяч кубометров природного газа в сутки. По предварительным оценкам, ресурсы месторождения до 5 млрд кубических метров.

«В результате успешного бурения у наших специалистов высокий суточный дебит и новый перспективный актив», — заявил Александр Романюк, директор дивизиона "Нефтегаз Разведка и Добыча".

Геологоразведка на этом участке началась в 2019 году. Скважина бурилась в течении четырех месяцев — для этого использовался модернизированный станок.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 метров. Сейчас продолжаются испытания и исследования скважины.

Государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении. Она также ведет системную работу по раскрытию потенциала новых участков.

В компании заявили, что уже определены 10 площадей, которые имеют самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки, она рассчитана на ближайшие три года.

"Укргаздобыча" активно занимается поиском и разработкой новых месторождений в разных регионах страны. В конце 2023 — начале 2024 года компания готовится начать бурение новых скважин также на шельфе Черного моря. Сначала работы начнутся на мелководье, а затем на глубоководной части. Однако для этого потребуются инвестиции в размере $4-6 млрд.

При этом экспорт природного газа из Украины в ноябре 2021 году достиг нового исторического рекорда – 566 млн куб. м. Всего за январь-ноябрь этого года Украина экспортировала более 2 млрд куб. м газа. За весь ноябрь страна закупила минимальный объем газа – 10,7 млн куб. м, в 14 раз меньше, чем в октябре. Всего за первые 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,546 млрд куб. м газа, что в 6,2 раза уступает показателю за этот же период времени в 2020 году.

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