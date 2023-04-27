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Енергетика
Дата публікації

Пальне трохи подешевшало: які ціни на українських АЗС сьогодні

Заправка, машина, АЗС
Заправка. Фото: andreas160578 / Pixabay

Роздрібні ціни на бензин, дизпаливо та автогаз в українських мережах АЗС знизилися. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Станом на 27 квітня, середні ціни на бензин А-95 становлять 46,59 грн за літр, на ДП – 46,00 грн за літр, на автогаз – 21,74 грн за літр.

Порівняно з попереднім торговельним днем, ціна літру бензину та автогазу в середньому знизилася на одну копійку, а дизпалива – на дві копійки.

Зміни відбулися на заправках Chipo (А-95 подешевшав на 40 коп., тоді як дизпаливо – на 42 коп.), Neftek (компанія додала одну гривню в ціні на автогаз та по дві гривні – для А-95 та ДП), а також Mango (знизила ціну дизпалива на 42 коп., а автогазу – на 15 коп.).

Фото 2 — Пальне трохи подешевшало: які ціни на українських АЗС сьогодні
Ціни на пальне на українських АЗС станом на 27 квітня 2023. Фото: "РБК-Україна"
Автор:
Артем Ющенко