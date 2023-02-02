РГК спрямувала 181 млн грн на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни містам

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, спрямували 181 млн грн на допомогу армії та містам, що постраждали від війни.

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Про це повідомляє пресслужба РГК.

З перших днів повномасштабної війни українські газовики допомагають Збройним силам України, підрозділам ТРО та сприяють відновленню населених пунктів.

За цей час оператори ГРМ передали транспортних та матеріальних засобів і обладнання на 181 млн грн.

Для передової газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, впродовж 2022 року придбали та передали понад 327 автомобілів. Це і потужні позашляховики з високою прохідністю, і місткі та надійні буси для евакуації поранених. Кожну автівку відремонтували, заправили та доукомплектували.

Також газовики передали у користування військовим власний автотранспорт. Ця спецтехніка допомагає захисникам облаштовувати інженерні споруди та перевозити вантажі. А ще оператори ГРМ стали ремонтною базою для пошкоджених автівок.

На "військові рейки" з першого дня російського вторгнення перейшли і заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production. На них налагодили виробництво десятків тисяч "їжаків", протишинних шипів, захисних екранів для бронемашин, металоконструкцій для облаштування блокпостів і бліндажів. Також для передової та мешканців деокупованих територій виготовлено понад 1000 пічок-буржуйок.

Понад 1500 працівників газорозподільних компаній зараз служать в ЗСУ. Тому газовики опікуються понад 30-ма військовими частинами, у яких служать їхні колеги, та постійно передають до них продукти, медикаменти, засоби гігієни, спальники, бронежилети, паливо. Для військових закуповують тепловізори, планшети, оптичні приціли. Військовим передали 119 квадрокоптерів, а у грудні 2022 року оператори ГРМ профінансували виробництво українського безпілотника "Тор". Ця "пташка" займатиметься розвідкою на передовій та доставлятиме "пакунки" російським загарбникам.

Для цивільного населення у перші дні війни було обладнано 15 гуманітарних хабів та 35 бомбосховищ. Вони стали прихистком для сотень людей.

Ще один напрямок – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях, а також у містах і селищах, що постраждали від бойових дій. Крім ремонту газових мереж, газорозподільні компанії допомагали відновлювати школи, мости та інші споруди, засклювати будинки. Спільно з благодійними фондами вони передають людям харчові набори, засоби особистої гігієни, одяг та теплі речі.

"Загалом на допомогу містам та селищам, а також українській армії газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, спрямували понад 181 млн грн. Така допомога продовжуватиметься і у 2023 році – до повної перемоги України та відновлення наших міст", - підкреслили в компанії.