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Аудит за 2024 рік підтвердив прозорість та ефективність "Державного оператора тилу"

ДОТ
ДОТ успішно пройшов аудит за 2024 рік / Міноборони

Закупівельна агенція Міноборони, “Державний оператор тилу” (ДОТ), успішно завершила незалежний фінансовий аудит за 2024 рік. Аудитори підтвердили належний рівень управління, прозорість використання бюджетних коштів та ефективність ключових процесів підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що аудит здійснювала українська філія міжнародної мережі Crowe – компанія AC Crowe Ukraine, одна з провідних у сфері аудиторських, консалтингових та податкових послуг.

Вона є повноправним членом глобальної мережі Crowe, що об’єднує незалежні аудиторські компанії в понад 130 країнах світу. Аудит не виявив суттєвих порушень у діяльності ДОТ.

Повідомляється, що у 2024 році "Державний оператор тилу" опрацював понад 59 000 актів приймання товарів. Зважаючи на такий обсяг, аудитори рекомендують підприємству консолідувати всю документацію, включно з актами приймання, в електронному форматі. Це дозволить дотримуватися встановлених термінів та значно спростить процес обробки документів.  

Застосування цифрових рішень, таких як DOT-Chain та DOT-хRM, дозволяє прискорити документообіг, підвищити якість аналітики й ефективність управлінських рішень.

Голова Наглядової ради Надія Бігун зазначила, що результати аудиту підтверджують зрілість ДОТ як інституції. Вона додала, що Наглядова рада й надалі забезпечуватиме контроль та підтримку для збереження цих досягнень.  

Наразі аудиторські рекомендації вже передано Міністерству оборони України та керівництву ДОТ для врахування під час подальшого вдосконалення операційної діяльності. Наглядова рада, на підставі отриманого звіту, надала високу оцінку результатам аудиту.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб