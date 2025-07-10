Аудит за 2024 год подтвердил прозрачность и эффективность "Государственного оператора тыла"

Закупочное агентство Минобороны, "Государственный оператор тыла" (ГОТ), успешно завершило независимый финансовый аудит за 2024 год. Аудиторы подтвердили надлежащий уровень управления, прозрачность использования бюджетных средств и эффективность ключевых процессов предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что аудит осуществлял украинский филиал международной сети Crowe – компания AC Crowe Ukraine, одна из ведущих в сфере аудиторских, консалтинговых и налоговых услуг.

Она является полноправным членом глобальной сети Crowe, объединяющей независимые аудиторские компании в более чем 130 странах мира. Аудит не выявил значительных нарушений в деятельности ГОТ.

Сообщается, что в 2024 году "Государственный оператор тыла" обработал более 59 000 актов приемки товаров. Ввиду такого объема аудиторы рекомендуют предприятию консолидировать всю документацию, включая акты приемки, в электронном формате. Это позволит соблюдать установленные сроки и значительно упростит процесс обработки документов.

Применение цифровых решений, таких как DOT-Chain и DOT-хRM позволяет ускорить документооборот, повысить качество аналитики и эффективность управленческих решений.

Глава Наблюдательного совета Надежда Бигун отметила, что результаты аудита подтверждают зрелость ГОТ как институции. Она добавила, что Наблюдательный совет будет и дальше обеспечивать контроль и поддержку для сохранения этих достижений.

В настоящее время аудиторские рекомендации уже переданы Министерству обороны Украины и руководству ГОТ для учета при дальнейшем совершенствовании операционной деятельности. Наблюдательный совет, на основании полученного отчета, дал высокую оценку результатам аудита.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.