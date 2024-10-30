Україна та РФ ведуть таємні переговори щодо припинення ударів по енергетиці - Financial Times

Україна та Росія ведуть попередні переговори за посередництва Катару щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Про це пише Financial Times.

Видання, посилаючись на власні джерела, серед яких високопоставлені українські чиновники, зазначає, що Київ прагне відновити переговори за посередництва Катару. У серпні вони начебто були близькими до угоди, але зірвалися через операцію України в Курській області РФ.

"Тривають дуже попередні переговори про можливе поновлення чогось. Зараз йдуть переговори щодо енергетичних об'єктів", - сказав виданню український чиновник.

За словами дипломата, Москва і Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості.

Раніше і Київ, і Москва визнали, що припинення атак на енергосистему України та нафтопереробні потужності Росії відповідає їхнім взаємним інтересам.

Але, як пише Financial Times, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін навряд чи погодиться на угоду, поки триває операція ЗСУ у Курській області, де українські військові контролюють близько 600 кв. км території, повідомив колишній високопоставлений кремлівський чиновник, поінформований про перебіг переговорів.

Чотири українські чиновники повідомили, що минулої осені Київ і Москва дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного. В результаті Росія тієї зими утрималася від масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Однак Київ відновив атаки дронами на російські нафтові об'єкти в лютому і березні цього року, прагнучи посилити тиск на Москву після провального контрнаступу 2023 року. Тому у Кремлі вирішили, що мовчазна угода була порушена, і поновили масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури навесні 2024 року.

Зеленський назвав припинення ударів по енергетиці першим кроком до завершення війни

Взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни, заявив президент України Володимир Зеленський, пише Financial Times.

Коментуючи атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, Зеленський зазначив, що домовленість між Москвою та Києвом про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі стала б важливим кроком до деескалації конфлікту.

"Ми побачили під час першого мирного саміту, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхні енергетичні інфраструктури, вони не нападають на наші. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я так думаю ", – цитує Зеленського FT.