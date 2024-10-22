Опалювальний сезон: як зараз виглядає Трипільська ТЕС, на ремонт якої виділили сотні мільйонів гривень (ВІДЕО)

Трипільська теплоелектростанція в Київській області напередодні початку опалювального сезону в Україні досі знаходиться в зруйнованому стані, свідчить відео, опубліковане українською редакцією DW.

"Всі потужності ми відновити точно не зможемо. І сьогодні ми вже говоримо не лише за процес відновлення, ми вже говоримо за практично відродження електричної станції з нуля", - прокоментував генеральний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

Так виглядає Трипільська ТЕС перед початком опалювального сезону. Вона була майже повністю знищена російським ракетним ударом у квітні цього року. pic.twitter.com/1Md4ZKoD1y — DW українською (@dw_ukrainian) October 21, 2024

Як вказують без подробиць журналісти, що застали на Трипільській ТЕС знищений машинний зал, непрацюючі турбіни та обвуглене обладнання, наразі на станції все ж "намагаються запустити бодай якісь потужності".

Нагадаємо, що Трипільська ТЕС, розташована біля міста Українка, мала потужність 1825 МВт і була найбільшим постачальником електроенергії для Києва, Київської, Житомирської та Черкаської областей. Чотири її енергоблоки працювали на вугіллі, ще два - на газі та мазуті.

Станція була зруйнована внаслідок атаки РФ ракетами типу Х-69 11 квітня 2024 року. До цього, 22 березня 2024 року, було вщент знищено Зміївську ТЕС у Харківській області. Обидві зазнавали ушкоджень внаслідок російських атак і раніше. Крім того, ще 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС у Донецькій області. Таким чином, "Центренерго" втратила всі три своїх теплоелектростанції.

У держкомпанії і до, і після остаточного припинення роботи Трипільської ТЕС заявляли, що її критичні елементи були на 100% фізично захищені від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших подібних ушкоджень, але не від прямих ракетних влучань.

17 травня Кабінет міністрів виділив Фонду державного майна на відновлення інфраструктурних об’єктів Зміївської та Трипільської ТЕС 725,6 мільйона гривень з коштів резервного фонду держбюджету та 826,2 мільйона гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначимо також, що 4 жовтня "Центренерго" за результатом відповідних тендерів домовилося з консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" про реконструкцію відкритого розподільчого пристрою з впровадженням фізичного захисту на Трипільський та Зміївській ТЕС - за 257,3 та 263 мільйона гривень відповідно.