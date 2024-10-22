Отопительный сезон: как сейчас выглядит Трипольская ТЭС, на ремонт которой выделили сотни миллионов (ВИДЕО)

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области накануне начала отопительного сезона в Украине по-прежнему находится в разрушенном состоянии, свидетельствует видео, опубликованное украинской редакцией DW.

"Все мощности мы восстановить точно не сможем. И сегодня мы уже говорим не только о процессе восстановления, мы уже говорим о практически возрождении электрической станции с нуля", — прокомментировал генеральный директор "Центрэнерго" Евгений Гаркавый.

Так виглядає Трипільська ТЕС перед початком опалювального сезону. Вона була майже повністю знищена російським ракетним ударом у квітні цього року. pic.twitter.com/1Md4ZKoD1y — DW українською (@dw_ukrainian) October 21, 2024

Как указывают без иных подробностей журналисты, заставшие на Трипольской ТЭС уничтоженный машинный зал, неработающие турбины и обугленное оборудование, на станции сейчас все же "стараются запустить хоть какие-то мощности".

Напомним, что Трипольская ТЭС, расположенная возле города Украинка, имела мощность 1825 МВт и являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии для Киева, Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Четыре ее энергоблока работали на угле, еще два – на газе и мазуте.

Станция была разрушена в результате атаки РФ ракетами типа Х-69 11 апреля 2024 года. До этого, 22 марта 2024 года, была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. Обе получали повреждения в результате российских атак и ранее. Кроме того, еще 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, "Центрэнерго" потеряла все три своих теплоэлектростанции.

В госкомпании и до, и после окончательного прекращения работы Трипольской ТЭС заявляли, что ее критические элементы были на 100% физически защищены от падения обломков ракет, непрямых атак БПЛА и других подобных повреждений, однако не от прямых ракетных попаданий.

17 мая Кабинет министров выделил Фонду государственного имущества на восстановление инфраструктурных объектов Змиевской и Трипольской ТЭС 725,6 миллиона гривен из средств резервного фонда госбюджета и 826,2 миллиона гривен из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отметим также, что 4 октября "Центрэнерго" по результатам соответствующих тендеров договорилось с консорциумом "Строительно-энергетическая компания" о реконструкции открытого распределительного устройства с внедрением физической защиты на Трипольской и Змиевской ТЭС – за 257,3 и 263 миллиона гривен соответственно.