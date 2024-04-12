Трипольская ТЭС не получала из госбюджета 9,7 млрд грн на защитные сооружения

ПАО "Центрэнерго" опровергает фейк о том, что Трипольская ТЭС якобы получила из госбюджета 9,7 млрд грн для обустройства защиты от вражеских ракет и дронов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Центрэнерго" заявляют, что Трипольская ТЭС не получала из государственного бюджета 9,7 млрд. гривен для сооружения защиты от дронов и ракет.

"Собственными силами компания на 100% выполнила физическую защиту первого уровня критически важных элементов наших ТЭС. О чем мы сообщали и раньше. Эту защиту спасает от обломочных поражений. А не от прямых попаданий ракет", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что полностью защитить мощности только этим невозможно.

"К сожалению, враг стал бить прицельно, именно по восстанавливающемуся годами оборудованию, которое не спрячешь в бетон и мешки с песком. И очень больно, что когда с нашим предприятием произошла беда, из некоторых телеграмм каналов понеслась информационная кампания по дискредитации руководства « Центрэнерго» и государства, цель которого посеять панику и уныние среди украинцев", - подчеркивают в компании.

Там напоминают, что 11 апреля массово передавались в телеграмм-каналах вырванные из контекста слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что якобы Трипольская ТЭС в защиту от атак РФ из казны получила 9,7 млрд гривен.

"Хотя на самом деле, в сообщении от 13.09.2023 премьер-министра Дениса Шмыгаля говорилось о том, что Правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн в защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. То есть ВСЕГО топливно-энергетического сектора! А не только Трипольской ТЭС", – отмечают в "Центрэнерго".

Там добавили, что руководство компании открыто для общения с прессой, понимая, что доступ к правде и объективной информации является важным инструментом в противостоянии российским ИПСО.

Трипольская ТЭС уничтожена в результате атаки РФ

11 апреля страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Ее целями стали в основном объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

В "Укрэнерго"отметили, что потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, негативно сказалась на энергобалансе, поскольку из-за ее уничтожения в пиковые часы суток у Украины будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления.