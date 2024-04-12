Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди

ПАТ “Центренерго” спростувала фейк про те, що Трипільська ТЕС нібито отримала з держбюджету 9,7 млрд грн для облаштування захисту від ворожих ракет і дронів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

В "Центренерго" заявляють, що Трипільська ТЕС не отримувала з державного бюджету 9,7 млрд гривень для спорудження захисту від дронів та ракет.

"Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що повністю захистити потужності лише цим - неможливо.

"На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском. І дуже боляче, що коли із нашим підприємством сталася біда, з деяких телеграм каналів понеслася інформаційна кампанія з дискредитації керівництва «Центренерго» та держави, мета якої посіяти паніку та зневіру серед українців", - підкреслюють в компанії.

Там нагадують, що 11 квітня масово перепощувалися у телеграм-каналах вирвані з контексту слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що нібито Трипільська ТЕС на захист від атак РФ з державної скарбниці отримала 9,7 млрд гривень.

"Хоча насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Тобто УСЬОГО паливно-енергетичного сектору! А не лише Трипільської ТЕС", - зауважують в "Центренерго".

Там додали, що керівництво компанії відкрито до спілкування з пресою, бо розуміє, що доступ до правди та об’єктивної інформації є важливим інструментом у протистоянні російським ІПСО.

Трипільська ТЕС знищена внаслідок атаки РФ

11 квітня країна- агресор РФ вкотре атакувала Україну ракетами й дронами. Її цілями стали здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

В "Укренерго" наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.